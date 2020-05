Alberto Fernández: “El dólar sube por pura especulación de unos pocos inversores”

El Presidente en durante una entrevista por C5N con el “Gato” Silvestre en la noche de ayer se refirió a varios temas, desde la cotización del dólar, la polémica con Suecia, el rol de Larreta y la oposición, la deuda, la economía. A continuación transcribimos los principales conceptos vertidos por el primer mandatario en la entrevista.



El problema con la economía no es la cuarentena

El presidente Alberto Fernández se refirió a la cotización del dólar por fuera del oficial y sostuvo que “sube por pura especulación del unos pocos inversores”. Remarcó que las operaciones en dólares de contado con liqui: “No son ilegales, son inconvenientes y dañinas para la economía”.



Deuda

El jefe de Estado reiteró que no le van a “torcer el brazo” en la negociación de los pagos de deuda que “maltrate a los argentinos” y lamentó la existencia de cierto “sujeto interno que trabaja para los acreedores del exterior”.



El papa Francisco

El Presidente destacó la “enorme” ayuda que el Papa Francisco dio “silenciosamente” a la Argentina en la negociación de la deuda con los acreedores externos y volvió a calificarlo como un “líder moral del mundo”.

Economía y salud



Alberto Fernández volvió a considerar un “falso debate” la opción entre economía y salud, se preguntó “quién dijo que si no se hace la cuarentena la economía se vuelve próspera” y advirtió que, así como el pronóstico para Argentina es que la caída de su economía rondará el 6 por ciento del PBI, en el Reino Unido esa caída será del 7 por ciento, en Finlandia del 6 y en Suecia, del 9 por ciento de su PBI”.



Aumentos

El presidente Alberto Fernández afirmó que “no debería” haber aumentos en los servicios de cable ni de celulares porque “Enacom nunca autorizó” el incremento, por lo prometió “tomar en cuenta” el tema.



Casos y muertes

El mandatario volvió a lamentar las muertes de pacientes infectados en las últimas semanas con Covid-19, le envió sus condolencias a los familiares y advirtió que “la tasa de letalidad promedio” en el país es similar a la del resto del mundo y se ubica en un “5 por ciento de los contagiados”.



Alberto Fernández advirtió a los argentinos que tengan en cuenta que no hay una “situación de normalidad en ningún lado” y les pidió que sean “muy cuidadosos” a la hora de realizar actividades por la presencia de coronavirus, más allá de que se hayan dispuesto ciertas aperturas de la cuarentena en el país, a excepción del AMBA, que “está muy lejos de lograr el objetivo” de que se dupliquen los casos de Covid-19 cada 25 días, en una entrevista con el canal C5N.



Reaperturas

El presidente Alberto Fernández volvió a alertar hoy sobre la gravedad del coronavirus y el cuidado que debe haber en el retorno a determinados trabajos, al afirmar que “aunque uno abra una actividad” persiste el riesgo de contagio.

“Aunque uno abra una actividad, como los negocios de cercanía, hay que tener en cuenta que si uno tiene la posibilidad de salir debe saber que el mundo que lo rodea cambió y que aumentaron las posibilidades de contagio”, dijo.



Larreta

El presidente Alberto Fernández afirmó que “sería un ingrato” si dijera que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “ha tenido una actitud inadecuada en este tiempo”, y consideró que el coronavirus es un problema donde Nación, Provincia y Municipios tienen que unirse. “Tenemos un problema que el epicentro del problema es la Capital Federal y el Gran Buenos Aires”, enfatizó Fernández. Precisó: “Es un problema donde tenemos que unirnos más que nunca Horacio, (el gobernador bonaerense) Axel (Kicillof) y yo, y así actuamos”.



Macrismo

Alberto Fernández criticó al anterior gobierno macrista porque sus funcionarios “se vanagloriaban de decir que no habían habilitado hospitales” que “estaban contruidos desde 2015”.



“Es muy loco lo que nos pasa. Después que hicieron eso vienen a explicarnos cómo se arregla…No quiero hablar del pasado pero me obligan a hacerlo”, sostuvo el Presidente.



El Presidente también apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que reclaman levantar la cuarentena y se quejó de que “ellos destruyeron la economía sin un virus de por medio”.



“Yo respeto, pero por favor dejen de confundir a la gente”, se quejó el mandatario nacional en declaraciones al canal C5N, y volvió a pedir “salir del falso dilema entre economía y salud”.



Suecia

El presidente Alberto Fernández afirmó que no fue su intención “abrir ningún debate” con Suecia por la comparación que hizo con los números de la pandemia, pero destacó que nadie garantiza que levantar la cuarentena hará que “la economía prospere”.



“Se dice ´Levantemos porque se van a morir más por la economía, que por la pandemia´. Yo no quise abrir ningún debate, yo tengo admiración por Suecia”, expresó el jefe de Estado, al volver a cuestionar a los sectores que impulsan esa idea.



Populismo

Alberto Fernández sostuvo que “nunca” entendió “qué es el populismo”, ya que hay sectores que “usan el concepto” para hacer referencia a “tipos que gobiernan y esconden la basura abajo del sillón”.



“¿Qué será el populismo no? Nunca sé que es el populismo, nunca entendí qué es el populismo. Uno tiende a pensar que populismo debe querer decir hacer lo que el pueblo quiere, ¿eso no está tan mal no? Está bastante bien. Eso es lo que deberíamos hacer porque nosotros tenemos alguien que nos manda y es el pueblo”, enfatizó.



Dijo: “Usan el concepto de populismo como un sistema que significa algo así como que son tipos que gobiernan y esconden la basura abajo del sillón. Quiero decirles que los que hicieron el mayor desastre y escondieron la basura bajo el sillón son los que nos acusan de populistas”.