Alberto Fernández: ‘Extraño que vuelva el fútbol como el mayor hincha’

Alberto Fernández encabezó una nueva conferencia de prensa para comunicar la extensión de la cuarentena en el AMBA, y también se refirió a la vuelta del fútbol en la Argentina, tanto a nivel profesional como el recreativo, y aseguró que él lo extraña como el mayor hincha.



Fernández durante el anuncio de este viernes (captura de pantalla).

“Este problema depende de la decisión social y de unir esfuerzos para parar este tema. El gran problema que hemos tenido en los últimos 15 días es que todos nos relajamos: todos sentimos que la cosa estaba contenida y la situación no esta contenida; está lejos de eso. Quiero hablarle a los que más quiero, que son los jóvenes y quiero hablares desde el corazón. Todos fuimos jóvenes y todavía muchos queremos seguir manteniendo el alma joven, todos sabemos que en la juventud es muy importante el encuentro con los amigos. Yo extraño los recitales tanto como ustedes, extraño que vuelva el fútbol como el mayor hincha del fútbol, extraño tocar la guitarra con mis amigos como nadie. Pero no podemos hacerlo”, sostuvo en un pasaje de su discurso.

Y agregó: “Los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad, y es verdad: las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan la enfermedad, pero los jóvenes contagian y cuando contagian, esa enfermedad es impiadosa con los mayores . Hagamos ese esfuerzo, es una sonsera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. Todos extrañamos el encuentro con la familia, el asado con los amigos, jugar el picadito… Pero no podemos, porque cada uno de esos encuentros es un riesgo enorme al que nos sometemos y al que sometemos al otro”. Y por último, en ese mensaje dirigido a los jóvenes, concluyó: “Les pido que nos ayuden y nos acompañen, porque los necesitamos más que nunca”.