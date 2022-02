Alberto Fernández se refirió a los incendios en Corrientes

El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que el Gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para asistir a Corrientes en la emergencia declarada por los incendios que afectaron a más de 700.000 hectáreas de la provincia y aclaró que su administración “no hizo política ni escribió tuits” sobre esa situación.

“En Corrientes hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero no escribimos tuits con eso”, remarcó Fernández durante la inauguración del nuevo estadio polideportivo en Santa Clara del Mar, en el partido bonaerense de Mar Chiquita.

Añadió que “muchos están preocupados ahora por ver qué es lo que hicimos en Corrientes frente la tragedia que vivió esa provincia, que obviamente llama la atención de toda la Argentina” y remarcó que . el fin de semana pasado, y antes también, estuvo hablando con el gobernador (de Corrientes, Gustavo Valdés) para conocer la situación.

“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar y han ido todas nuestras fuerzas de seguridad. Lo que es verdad es que no escribimos tuits sobre Corrientes, no hicimos política con Corrientes; pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, a nuestros hidrantes, a nuestros helicópteros, hemos mandado a todos nuestros brigadistas”, repasó el jefe de Estado al hacer un balance de las iniciativas que tomó el Ejecutivo para contribuir a apagar los incendios.

En esa línea, Fernández añadió que algunos funcionarios de su Gabinete viajaron hasta el lugar del desastre, y mencionó en particular al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y alguno de sus colaboradores.

“Ha ido ayer el ministro de Agricultura y el vicejefe de Gabinete (Jorge Neme) para hablar con los productores, para preguntarles qué necesitan para poner rápidamente esto en funcionamiento”, manifestó.

“Todas estas acciones se implementan”, agregó el mandatario, “porque la Argentina es una, no hay una Argentina de centro y una Argentina periférica”, resaltó, para luego vincular la reactivación económica con una visión federal al plantear que “no hay pueblitos y ciudades, hay argentinos que necesitan que el país se levante y con esa decisión queremos encarar el futuro”.