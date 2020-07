Alberto Fernández: sembrar dudas sobre la muerte de Gutiérrez es “miserable”

Insinuar que el crimen del ex secretario presidencial ocurrió por la llamada causa de los cuadernos “y que el gobierno puede estar involucrado es realmente una actitud tan miserable que es muy difícil de entender”, sostuvo el mandatario.

El presidente Alberto Fernández afirmó que “es canallesco” sembrar “dudas sobre la muerte” del empresario y exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez y entendió que “solamente insinuar” una vinculación con el Gobierno “es una actitud tan miserable que es muy difícil de entender”.

“Todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién lo mató, cuáles son los móviles, pero insinuar que eso ocurrió por motivos de la causa que se conoce como la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado es realmente una actitud tan miserable que es muy difícil de entender”, expresó el Presidente en una entrevista con radio Milenium.

Consideró “canallesco” sembrar “dudas sobre la muerte” de Gutiérrez, “abrir la grieta y generar discordia en un momento en que todos la estamos pasando mal” por la pandemia de coronavirus.

“Pedimos que se esclarezca (el crimen) y que los responsables se hagan cargo, el resto es toda una fabulación de una parte de la oposición que no entiende lo que pasa en la Argentina, sí lo entienden los opositores que gobiernan, los otros tiran piedras y escriben este tipo de cosas, carentes de toda responsabilidad”, planteó.

Insistió con que, no toda la oposición, sino ciertos dirigentes de Cambiemos “inculpan y acusan con una facilidad que por momentos es espeluznante” y entendió que “a eso se suman los que quieren dividir”.

“Vinimos a terminar con un tiempo de enfrentamientos, a terminar con la grieta, a hacer las cosas mejor de lo que las hicimos en su momento”, expresó el Presidente durante la entrevista.

Fernández se refirió así a un comunicado difundido ayer por los presidentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, titulado “Un crimen de extrema gravedad institucional”, en el que reclamaron el apartamiento de la investigación de la fiscal Natalia Mercado por su vínculo familiar con la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Que se animen a firmar un documento sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco”, expresó el jefe de Estado y llamó a la “reflexión” a la dirigencia porque, dijo, “si nos ganan los que odian estamos muertos como sociedad”. En este marco, Fernández consideró “incomprensible que alguien trate de vincular al Gobierno en un hecho tan trágico como el asesinato de una persona” y subrayó incluso que “según las investigaciones” hubo “otro móvil” en el crimen.

“El aprovechamiento para reinstalar un tema penoso, que necesita ser juzgado seriamente, que necesita razonabilidad jurídica, de jueces probos que se ocupen del tema, es de una miserabilidad absoluta”, opinó.

El Presidente hizo un llamado “a la reflexión” e insistió: “Todos lamentamos lo que ocurrió, pero qué vínculo tiene eso” -se preguntó- con la denominada causa de los cuadernos.

“Si uno mira fríamente (el hecho) no sé quién se beneficia con la muerte de Fabián Gutiérrez porque lo que declaró (en la causa cuadernos) está firme y es válido y no (ocurre que) porque se murió esa declaración no vale”, explicó Fernández y recordó que el ex funcionario “declaró como imputado” en ese expediente.

“Piensen un segundo quién puede ganar con esta muerte; le pido a la gente que reflexione un instante porque intentan confundirla de manera permanente; no nos dejemos llevar por los odiadores de siempre, no es el camino ése”, reiteró.