Alberto Fernández: “Tenemos una gran oportunidad, no la dejemos pasar por alto”

El presidente Alberto Fernández le tomó juramento a Sergio Massa como ministro de Economía durante un acto en el que aseguró que su Gobierno inicia “una nueva etapa” y convocó a los argentinos a “unir esfuerzos” y no “pasar por alto” una “gran oportunidad” que se abre para el país.



Además, el Presidente elogió la “capacidad y coraje” de Massa, quien asumió al frente de un renovado ministerio de Economía -que desde hoy unificó en una sola cartera las áreas económico-productivas- y en reemplazo de Silvina Batakis.

“Es un tiempo para que todos, con mucha esperanza, unamos esfuerzos para salir adelante; cuando digo todos, no le hablo solo a mis compañeros del Frente de Todos (FdT), cuya unidad para mí es primordial, sino también a todos los argentinos y a todas las argentinas”, expresó el Presidente, en un mensaje en el que mencionó también a los empresarios y a los dirigentes sindicales.

“Tenemos una gran oportunidad como país, no la dejemos pasar por alto”, completó.

La ceremonia de jura, realizada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada ante 500 invitados, mostró un contundente respaldo de los distintos sectores de la coalición gobernante y de figuras de peso del ámbito empresarial y gremial.

El jefe de Estado recordó que la Argentina y el mundo en general están viviendo un “tiempo muy singular” por las consecuencias de la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania “cuyos efectos repercuten en el hemisferio sur, y lógicamente en la Argentina”, y en ese marco exhortó: “A todos les pido…Tenemos una gran oportunidad como país, no la dejemos pasar por alto”.

“Estamos empezando una nueva etapa del Gobierno que vamos a transitar exitosamente con todos y todas incluidos; a eso los convoco, para eso lo convoqué a Sergio, cuya capacidad y coraje me constan, y estoy seguro que lo va a hacer muy bien y, desde ya, gracias”, subrayó el Presidente y luego estrechó su mano con la de Massa, instantes antes de leer la fórmula de jura.

Luego del juramento, Fernández y Massa se abrazaron y el mandatario volvió a tomar la palabra, para expresar su “más profunda gratitud” a Batakis, Daniel Scioli y Julián Domínguez, quienes dejaron sus cargos en las anteriores carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, que a partir de hoy están concentradas en el renovado ministerio que conducirá Massa, y estaban presentes en el acto.

“A los tres les agradezco el compromiso político y el desprendimiento personal que han demostrado”, dijo el mandatario.