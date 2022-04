Alerta por inestabilidad extrema y tormentas severas: brindan nuevos detalles

La inestabilidad prevista “es extrema en la región y no se descarta la formación de algunos tornados”, confirmó meteorólogo. Las tormentas se darían en la noche de este domingo en Entre Ríos y otras provincias. Detalles.

Desde este domingo a la noche se prevén tormentas de fuertes a severas capaces de producir granizo grande e intensas ráfagas. La inestabilidad prevista “es extrema en la región, y no se descarta la formación de algunos tornados”, confirmó el meteorólogo Christian Garavaglia.

Las tormentas potencialmente severas para el cierre de este domingo se darían principalmente en el Litoral argentino y también en la República Oriental del Uruguay.

“La historia reciente nos demuestra que abril es un mes que se lleva muy bien con el desarrollo eventos de tiempo severo en el centro del país. No es que los haya todos los años, pero sí sabemos bien que muchos de los eventos más recordados de los últimos tiempos, por las consecuencias que trajeron para la sociedad, sucedieron durante este mes.

Basta citar algunos casos como los tornados en el Área Metropolitana de Buenos Aires en 2012, las inundaciones en La Plata y Capital Federal en 2013, o la enorme granizada acotada a zona norte del Gran Buenos Aires años antes, en 2010″, explicó el especialista.

Y “justamente bajo un contexto actual y prolongado de evento Niña, con precipitaciones que se ven inhibidas, y por ende baja frecuencia de situaciones destacadas con severidad en la región central de Argentina, lo que está pronto a suceder es llamativo, y también un signo de advertencia para estar informados y actuar en consecuencia”.

Inestabilidad extrema, tormentas severas

La situación meteorológica en este domingo “evolucionará de manera brusca, con un actor principal en toda esta historia que es un intenso jet de capas bajas, un viento maximizado en una altura en torno a los 1500 m de altura que con intensidades de 90 a 110 km/h ingresará al Litoraly el Uruguay trasladando mucha humedad desde Brasil, como hace tiempo no se observaba”.

Este humedecimiento, muy intenso en cuestión de pocas horas, “favorecerá la presencia de una atmósfera sumamente inestable para el cierre del domingo. Es decir, el combustible para que estás tormentas se alimenten estará, y como si fuera poco, la dinámica prevista asociada a cómo se configurarán los vientos en los distintos niveles de la atmosfera, podría conducir a una organización y mantenimiento de tormentas con características rotatorias, conocidas comúnmente como superceldas”.

Este tipo de tormentas “es la que probablemente domine el escenario a partir de esta noche de domingo y a lo largo de toda la madrugada del lunes, afectando como se observa en la imagen de portada especialmente el noreste de Buenos Aires, Capital Federal, centro y sur del Litoral, y la franja oeste del Uruguay”.

Posible granizo, intensas ráfagas y… ¿tornados?

El escenario “es propenso a que se produzcan tormentas fuertes a severas durante el periodo nocturno en la región indicada, capaces de dejar granizo de diversos tamaños, incluso grande y destructivo en los lugares que toque”.

Christian Garavaglia, remarcó que “intensas ráfagas de más de 80 km/h podrían acompañar estas celda organizadas de tormenta durante la noche, y más aún, es una situación en la que no puede descartarse la ocurrencia de tornados”.

“Como bien sabemos, estos fenómenos no son atípicos en nuestras latitudes, pero suelen afectar con su paso distancias muy cortas que generalmente no van más allá de un kilómetro. La mayor parte de ellos suelen pasar desapercibidos en grandes extensiones de campo, aunque de todas maneras no hay que perder de vista esta posibilidad. Prever donde se formará un tornado es algo imposible hoy en día para la ciencia, pero si debemos ser conscientes que los condimentos para que esto suceda estarán, especialmente hacia el centro de nuestro Litoral (norte de Entre Ríos, sur de Corrientes…) al límite con Uruguay y Brasil, en donde se vislumbra una configuración de vientos más óptima para el desarrollo de estos fenómenos”, dijo.

Tomar precauciones ante un alerta meteorológico

La situación “evolucionará relativamente rápido”, remarcó. Aseguró que “serán la noche del domingo y la madrugada del lunes los momentos en los cuales habrá que poner mayor énfasis en la prevención. Lo importante es no asustarse ante un pronóstico de estas características y actuar en consecuencia. Ello implica por ejemplo evitar trasladarse a no ser de suma urgencia, y no mantenerse a la intemperie”.