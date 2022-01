Alertan por tormentas en Entre Ríos: advierten de lluvias intensas y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las posibles tormentas fuertes llegarían esta noche. Presentarían ráfagas y probable caída de granizo. Además, pueden estar acompañadas de “abundante caída de agua en cortos períodos.

Toda la provincia de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el oeste de Córdoba, una zona de La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, están incluidos en el aviso de alerta amarilla por posibles tormentas fuertes, emitido esta tarde por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo advierte que en el territorio entrerriano y al menos, otras cuatro provincias, podrían ocurrir, a partir de esta noche, “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo”, señala la caracterización de la alerta.

Según el Servicio Meteorológico Nacional “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica”, advierte el organismo.

Además, anticipa que los fenómenos que llegarían esta noche, pueden estar acompañados de “abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera localizada”, señala el aviso.

Algunas zonas de la provincia ya son afectadas por intensas lluvias desde esta tarde. En la ciudad de Gualeguay, las copiosas precipitaciones, ya provocaron que algunas calles de la ciudad quedaran anegadas, a causa de la gran cantidad de agua caída en pocos minutos.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estar atentos ante la posible caída de granizo.