Alertan por una nueva modalidad de estafa virtual

Vecinos de nuestra cuidad reportaron la llegada de un mensaje de WhatsApp donde les aseguran que una persona mayor a punto de morir, “los eligió” para realizarle una importante donación de euros, al no tener descendientes.

Si bien quién supuestamente envía el mensaje es una mujer francesa, pero alojada en Bulgaria, la característica utilizada para enviar los mensajes pertenece a Benín, un país africano.

El mensaje recibido dice lo siguiente: “Buenos días: Disculpe esta forma de contactarte, acabo de ver tu perfil y me dije que eres la persona indicada para mí. En definitiva, mi nombre es Danilla LIPPI, de origen francés y actualmente me encuentro en Bulgaria para mis tratamientos. Sufro de una enfermedad grave que me condena a una muerte segura, es el cáncer de garganta, y tengo una suma de 620.000 euros que me gustaría hacer una donación a una persona de confianza, de buen corazón y honestidad para que haga un buen uso. de ella. Soy una viuda sin hijos, estaré encantada de darte este dinero que puede ayudarte a llevar a cabo tus diversos proyectos, te ruego que lo aceptes porque es una donación que te estoy dando sin nada a cambio. Agradeceré su consideración urgente de legarle este obsequio antes de explicar en detalle cómo proceder. Si puedes beneficiarte de esta donación por favor contéstame si estás interesado”.

Según la vecina que reportó este mensaje, lo han recibido varias personas mayores para probablemente estafarlos cuando aporten sus datos bancarios para realizar la supuesta donación de los euros. Se recuerda a la población nunca otorgar los datos privados de la cuentas bancarias, ni las claves ni ningún otro dato sensible que podría vulnerar su seguridad