Almagro debuta en el Provincial Femenino

En este fin de semana de mucha actividad futbolística, el fútbol femenino no quiere quedar atás, ya que a partir de hoy sábado, arranca la Copa Entre Ríos de tres equipos femeninos con varias uruguayenses.

Las campeonas del Torneo Único local van por el tricampeonato provincial.



Las primeras en salir a la cancha, serán nada menos que las chicas de Almagro, las campeonas provinciales del 2018 y 2019 que querrán revalidar su título en la presente edición 2021.

Recordemos que Almagro, campeón en las dos primeras ediciones e irá por el tricampeonato mientras que los restantes equipos uruguayenses serán San Marcial y Atlético Uruguay.

Ademas en Independiente de Gchú estarán las hermanas Ailén y Ludmila Odiard y clomo novedad en Atlético no está Guillermo Mella en la dirección técnica tras dejar su cargo.

Las Bohemias de San Marcial debutarán el domingo recibiendo a Libertad de Concordia en cancha de Engranaje. Y Atlético debutará el lunes ante Independiente de Gualeguaychú.

La primera fecha

Sábado: 17:00: Atlético Maciá vs. Almagro. 17:00: Estudiantes Concordia vs. Santa María. 18:00: Unión de Crespo vs. Martín Fierro

Domingo: 16:45: San Benito vs. Diamantino.17:00: San Marcial vs. Libertad. 18:00: Constitución vs. Los Teros.

Lunes: 17:00: Atlético Uruguay vs. Independiente.