Almagro, Gimnasia y María Auxiliadora jugarán la copa Entre Ríos

El 19 de diciembre habrá de dar comienzo la Copa Entre Ríos 2021 que, en esta ocasión, tendrá 44 equipos participantes entre los que se encuentran tres equipos de nuestra Liga; son ellos Almagro, Gimnasia y Esgrima y María Auxiliadora.

El Taita y María compartirán zona (la 8) junto al Atlético Villa Elisa y Villa Jardín de Concordia mientras que, el Lobo, lo hará en la 5 donde tendrá como rivales a Central Larroque, Gualeguay Central y Sarmiento de Victoria.

La primera fecha

En lo que hace a sus primeros partidos, el único local será Almagro que recibirá al Atlético Villa Elisa mientras que María viaja a Concordia para enfrentar a Villa Jardín y Gimnasia a Gualeguay para medirse contra Gualeguay Central.

En lo que hace a la localía de Almagro estarían avanzadas las gestiones para que pueda jugar en el estadio «Simón Luciano Plazaola» de Atlético Uruguay algo que se confirmará o no, en las próximas fechas.

Gimnasia le dará rodaje a sus juveniles en esta Copa Entre Ríos.

La primera fecha para los equipos de nuestra ciudad tendrá este programa:





– En nuestra ciudad

ALMAGRO vs. CAVE

– En Concordia

VILLA JARDIN vs. MARÍA AUXILIDORA

– En Gualeguay

GUALEGUAY CENTRAL vs. GIMNASIA Y ESGRIMA