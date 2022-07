Almagro y Engranaje abren la 5ta fecha en la noche del viernes

Esta noche en el Plazaola, Almagro hará las veces de local ante Engranaje, en el inicio de la 5ta fecha del Torneo Rubén Ardaiz.

Desde las 19:30 en tercera y 21:30 en primera Almagro recibirá a Engranaje. El equipo de Jorge Romero viene de perder con Gimnasia por 5 a 3 mientras que el Mecánico lo hizo ante Atlético Uruguay, 2 a 0. Ambos necesitan de los tres puntos para no perderle pisada a los de arriba.

La fecha continuará con tres partidos el sábado donde se enfrentarán Atlético Colonia Elía-Atlético Uruguay; Agrario Rocamora-Rivadavia y Gimnasia-Marúa Auxiliadora (por error se lo mencionó para el domingo).

El domingo habrá un sólo encuentro; el de Lanús con Parque Sur en cancha de Rivadavia.

PROGRAMA

Viernes

– Cancha de Atlético Uruguay

ALMAGRO vs. ENGRANAJE

19:30: Tercera y 21:30: Primera.

Sábado

– Cancha de Atlético Colonia Elía

ATLÉTICO COLONIA ELÍA vs. ATLÉTICO URUGUAY

13:00: Tercera y 15:00: Primera.

– Cancha de Agrario Rocamora

AGRARIO ROCAMORA vs. RIVADAVIA

18:00: Tercera y 20:00: Primera

– Cancha de Gimnasia:

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. MARÍA AUXILIADORA

13:30: Tercera y 15:30: Primera.

Domingo

– Cancha de Rivadavia

LANÚS vs. PARQUE SUR

13:30: Tercera y 15:30: Primera.