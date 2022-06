Almagro y María empate con goles

Este viernes arrancó la segunda fecha del Torneo «Rubén Ardaiz» con un atractivo empate entre Almagro y María Auxiliadora, que continuará esta tarde con otros cuatro partidos.

La cancha de Atlético Uruguay fue el escenario donde, a primera hora, Almagro le ganó a María Auxiliadora por 3 a 1 para, por el momento, ser el único líder del torneo.

Después, en primera, ambos equipos brindaron un buen partido con muchos goles para «calentar» una noche muy fría. Fue empate en 3 con dos goles de Gabriel Padilla y otro de Juan Martín Romero para los locales mientras que, para los dirigidos por los hermanos Brisolessilo convirtieron Walter Lazza, Linares y Damián Ortmann. La segunda fecha se completará el domingo con este programa de partidos:

Programa:

Cancha de Parque Sur: Parque Sur vs. Atlético Colonia Elía, 13:30: Tercera y 15:30: Primera. Cancha de Agrario Rocamora: Agrario Rocamora vs. Engranaje, 13:30: Tercera y 15:30: Primera. Cancha de Engranaje: Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima, 13:30: Tercera y 15:30: Primera. Cancha de Atlético Uruguay: Atlético Uruguay vs. Lanús, 13:30: Tercera y 15:30: Primera.