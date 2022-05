Ambiente: “La contaminación en el Arroyo El Gato no es algo nuevo”

Días atrás, organizaciones ambientalistas de nuestra ciudad difundieron un video donde puede observarse la gran contaminación que tiene el Arroyo El Gato tras recibir directamente efluentes cloacales en la zona de la nueva Defensa Norte.

Con la crecida del Río Uruguay, y el no funcionamiento de las bombas de la Defensa Norte, se conformó una «laguna» con desechos cloacales.

Por esto, Pablo Guillaume Director de Salud Ambiental del Municipio fue entrevistado por LT11 Radio Nacional donde explicó la situación que atraviesa.

Al respecto el funcionario sentenció “lejos está de nosotros hacernos los desentendidos con lo que está pasando, pero primero hay que entender que no se trata de una obra nuestra, ni del Municipio ni de esta gestión, el proyecto ejecutivo de la Defensa Norte es del 2010”.

“Sabemos que el Arroyo tiene que ser saneado, pero no son obras que nosotros podamos terminar o que sea responsabilidad nuestra realizarlas”, aseguró.

Asimismo aseguró “lo que está pasando con el tema puntual de la contaminación del Arroyo El Gato no es novedoso, ahora lo vemos porque se acumuló todo en la misma pileta, pero es el mismo efluente que está hace años, no cambió la situación del Arroyo, ahora lo vemos porque no fluye hacia el curso de agua que es el Arroyo Molino, pero el efluente es exactamente el mismo”.

“Lo que hay que resolver es la problemática de la contaminación que trae el Arroyo El Gato y que llega al reservorio de la Defensa y con el curso normal del río, eso casi no se ve, pero como está crecido se acumula”, sentenció y seguidamente agregó: “todos los efluentes de San Isidro más los del Arroyo El Gato deberían resolverse de antemano antes de comenzar con las obras del Eco Parque”.

Las obras complementarias están proyectadas “dentro de la obra de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales se tiene como complemento un montón de obras que son mejoras en el sistema de cloacas de la ciudad que están dañados o viejos y necesitan intervención. Dentro de esas obras se planteó modificar el curso del caño que viene desde San Isidro y sacarlo de la zona del reservorio, y eso solucionaría ya un gran porcentaje de las cloacas que por el paso del tiempo están teniendo pérdidas y contaminan el Arroyo”, detalló Guillaume.

Finalmente aseguró: “El problema es más financiero que técnico porque soluciones existen, son obras faraónicas que hoy por hoy deberían realizarse como complemento de la Defensa Norte”.