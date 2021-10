Amplio operativo: cuatro detenidos por robo de joyas y dinero

“Los sujetos ingresaban a las viviendas cuando los dueños no estaban, se llevaban joyas, dinero y elementos pequeños que no llamaban la atención”, dijo Giordano. Los detenidos son oriundos de Córdoba.

Cuatro cordobeses fueron detenidos en la localidad de Oro Verde en relación a diversos hechos delictivos graves. El amplio operativo policial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Los Paraísos y Los Canarios.

“Estuvimos trabajando en relación a hechos delictivos graves donde los sujetos se alzan con joyas y dinero”, explicó el segundo jefe de la División Robos y Hurtos, Walter Giordano. En este sentido, indicó que los delincuentes realizaban un trabajo previo de inteligencia y “sabían cuando los dueños de las viviendas no estaban, ahí entraban y se llevaban joyas, dinero y elementos que no sean de gran porte así no llamaban la atención”.

“Se trata de personas que pasan desapercibidas ya que están bien vestidas y se trasladan en autos de alta gama o de modelos nuevos; son muy meticulosos y se comportan de muy buen modo”, expresó Giordano. Además, indicó que los delincuentes estarían involucrados en un robo a una vivienda que ocurrió este mes.

Sobre la detención de los cuatro sujetos, dijo que “fue una situación bastante compleja al inicio, pero se pudo controlar, los sujetos ya habían estado detenidos anteriormente y reaccionaron de manera agresiva”. El operativo fue el resultado de una investigación sobre diversos robos con esta modalidad realizados en los últimos meses. “Desde este jueves teníamos la información sobre estas personas y se realizó un trabajo de vigilancia exhaustivo”, dijo Giordano y contó que el operativo intervino la División Criminalística, Comisaria de Oro Verde y Comisaría Segunda.