Ana María Díaz, Directora Departamental de Educación: “estamos recibiendo solicitudes de pase de escuelas privadas a públicas”

Este lunes, En diálogo con La Prensa Federal y LT11, Ana María Díaz, Directora Departamental de Educación, brindó detalles sobre el futuro de la educación en nuestra provincia en el marco de la pandemia por el coronavirus. “El desafío mayor es que el 100% de los alumnos y alumnas sigan en el sistema educativo”, dijo la funcionaria.

En primer lugar, se refirió al futuro y la presencialidad en las aulas: “éramos muchos los que teníamos la ilusión de volver a ver los alumnos en las aulas, pero la realidad es que los casos vienen en aumento. Estuve viendo los últimos números en Paraná y Gualeguaychú y esto hace que se esté en un momento muy cauto para ver cuándo se volvería a la presencialidad. Estuvimos en la Dirección Departamental de Educación trabajando con la rectora del Instituto Tobar García, porque todo esto que está pasando plantea cómo hará ese futuro docente si no tiene lugar para llevar adelante las prácticas docentes. Debemos pensar que el nivel superior habrá alguna parte que completar en el 2021 en cuanto a las prácticas”, afirmó la funcionaria.

Asimismo, aclaró la modalidad con la que se pensaba volver a las aulas en nuestra provincia: “nosotros planteamos la posibilidad de que los últimos cursos de cada instancia educativa retomen la presencialidad, como está pasando en San Juan. Aquí lamentablemente no será así en este momento, incluso en estas últimas jornadas institucionales se trabajó con el documento de la provincia que habla sobre cómo seguir en la no presencialidad hasta fin de año. Ojalá que esto no sea así, pero más allá de esto, hoy por hoy el desafío mayor es que el 100% de los alumnos y alumnas sigan en el sistema educativo, porque la deserción puede llegar a ser muy alta”, manifestó.

Además, Díaz habló sobre el acompañamiento de los docentes en estos tiempos de virtualidad en el que el contacto áulico es inexistente: “hay muchas cuestiones que aumentaron aparte de la deserción. Realmente estamos complicados a nivel país con esto, porque el mayor esfuerzo está en mantener el vínculo con los estudiantes con el fin de continuar con esta educación virtual”.

La funcionaria, además, añadió: “siempre estuvo presente la cuestión de contener en el trabajo de los docentes, pero hoy por hoy es mucho más alto el compromiso en ese sentido. Los educadores van viendo que lo que comenzó con entusiasmo, a medida que esto va pasando y la epidemia creciendo, junto con la incertidumbre económica, fue mermando, entonces los profesores han actuado como grandes apoyos emocionales para los alumnos”.

En tanto, se refirió a la situación con la educación privada: “en principio se solicitaba que no les dieran tanta tarea a los chicos porque los padres iban a pagar igual la cuota. Esto se solucionó en el Departamento Uruguay, pero lo que estamos recibiendo ahora son solicitudes de pase de escuelas privadas a escuelas pública. Siempre hay un otro tutor que se presenta para cambiar su hijo o hija, y es muy complicado pasar a los chicos en plena pandemia”.

Finalmente, Díaz añadió: “mayormente nos visitan padres debido a su situación económica, ya que se les dificulta pagar la cuota por pérdidas de trabajo o reducción de salarios. Más allá de esto, los institutos privados han tomados buenas medidas en el sentido de acompañar y no exigir la totalidad de la cuota”, finalizó.