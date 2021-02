Andrés Sabella, rector de la UNER: “Volver a la presencialidad es un objetivo”

En el programa por radio UNER Paraná “Cara y Ceca”, Andrés Sabella, rector de la Universidad Nacional de Ente Ríos, manifestó que “la presencia del Ministro Nicolás Trotta responde a una agenda política fijada por el gobierno nacional donde la educación ocupa un lugar preponderante. La inversión en educación no es solamente lo que el Estado invierte en sueldos, es también inversión en infraestructura, en proyectos de investigación y extensión, entre otros”.

Respecto al presupuesto Universitario 2021 el Rector dijo que si bien el mismo tiene mejoras respecto a otros años, “seguramente no son las deseadas pero son las posibles en este contexto”. En este sentido “resulta imperioso discutir y revisar cómo se redistribuye el mismo”.

Sabella aclaró que “en años anteriores, por ejemplo en 2018 y 2019, las políticas nacionales fueron el desfinanciamiento del sistema, con una redistribución desigual para algunas universidades”. “En este presupuesto 2021, en parte se ha podido corregir, no obstante queda un camino por recorrer”, agregó.

La presencialidad en 2021

En referencia al debate sobre el regreso a la presencialidad en este contexto, detalló que “nuestra Universidad, y en general las universidades argentinas, han desarrollado y dispuesto sus propuestas académicas o de investigación en actividades presenciales. En este sentido, volver a la presencialidad es un objetivo que debemos marcarnos pero que tiene determinadas características y limitaciones”.

Las limitaciones a las que se refirió Sabella, son las de tipo sanitarias a nivel país y en la Provincia, también en cómo avance el proceso de vacunación y de las posibilidades concretas de infraestructura. “Si bien la universidad y todo el sistema educativo necesita volver a la presencialidad, esa vuelta tiene que ser pensada de manera gradual. No es lógico pensar en volver de un día para el otro”.

Finalmente, el Rector consideró importante tomar en consideración las actividades que no se pudieron dar en 2020. “Hay que considerar aquello que no se pudo atender durante el 2020. Si bien el sistema trabajó y los trabajadores hicieron todo su esfuerzo para continuar desde la virtualidad y poder desarrollar las actividades tanto académicas, administrativas, de extensión e investigación, debemos considerar aquellas otras que no se pudieron realizar porque requieren si o si de la presencialidad”, cerró el Rector.