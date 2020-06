Anses : Presentó en la justicia 156 denuncias de fraude por el IFE

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran: llamadas telefónicas, cuentas de mails y páginas de Facebook apócrifas.

Anses recordó que no realiza llamados y no pide datos personales ni bancarios por mail y SMS. La ANSeS informó que lleva presentadas 156 denuncias ante distintos juzgados por la proliferación de estafadores que se hacen pasar por empleados del organismo, con el fin de captar eventuales beneficiarios para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Entre las modalidades más utilizadas se encuentran: llamadas telefónicas, cuentas de mails y páginas de Facebook apócrifas, indicó la ANSeS. Y recordó que, por esta razón, el organismo no realiza llamados y no pide datos personales ni bancarios por mail y SMS. En muchos casos, los estafadores intentan obtener la CBU, usuario de homebanking y clave; utilizan mails apócrifos con el asunto IFE/Mi ANSeS. En otras ocasiones lo hacen a través de mensajes de texto o WhatsApp con el logo de Mi ANSeS, señaló el organismo, en un comunicado. Los engaños denunciados por la Administración, hasta el momento, se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires (Lobos, Lomas de Zamora Luján y Necochea), Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. «El organismo interactúa y colabora intensamente con la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) y la Unidad Fiscal Contravencional (UFICO)», resaltó. Por último, recomendó que aquellas personas que deseen realizar denuncias, ingresen al siguiente link: www.anses.gob.ar/institucional/denuncias-y-reclamos