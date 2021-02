Antu González: “Creo indispensable el seguimiento y acompañamiento para las madres deportistas”

Las chicas del Tomás de Rocamora están listas para la edición 2021 de La Liga Femenina. Las conducidas por Laura “Lali” González serán nuevamente las únicas representantes entrerrianas en el básquet femenino de élite. Antonella González que no pudo ser de la partida en el 2020 por embarazo, ahora si estará a disposición del cuerpo técnico para afrontar esta temporada nos cuenta de su maternidad, deportista profesional y el equipo.



¿Tu entrenamiento sigue siendo el mismo?

Mi entrenamiento fue progresivo, la pandemia me ayudó a volver de a poco, sin demasiadas dificultades. Igualmente fui incorporando mas entrenamientos a medida que me iba sintiendo mejor.



¿Pudiste reponer en términos físicos tu cuerpo después del parto?

Al principio me costó volverme a encontrar, durante el embarazo nuestro cuerpo cambia muchísimo, no sólo externa sino también internamente. Creo que me costó la coordinación de los pies y de las manos, cuando pudimos agarrar la pelota se notó, pero nada que con un par de entrenamientos no se arregle.



¿Se puede compaginar la maternidad con ser deportista profesional?

La verdad que el ritmo no es el mismo, quizás antes preparaba mi bolso y me iba al club. Ahora es un tema antes de salir de casa, preparar dos bolsos y que no suceda ningún imprevisto en el medio (casa imposible jaja). Igualmente creo que es fundamental que la familia acompañe, al igual que el club. Yo tengo la suerte de que si me tengo que ir a entrenar siempre hay alguien para que se quede con Madi. Y sino se puede también se va al club donde siempre hay brazos para ella. Esos pilares son fundamentales para poder llevar las dos cosas de la mejor manera posible.



¿Qué opinás de las cláusulas anti embarazo que imponen a las mujeres en algunos deportes?

Creo que los tiempos están cambiando, que debemos luchar por una sociedad y un mundo mas igualitario, donde todos y todas podamos desarrollar nuestros deportes de la mejor manera posible. La maternidad es hermosa y hay que acompañarla.



¿Opinás que hay que darle mayor acompañamiento y visibilidad a más mujeres deportistas que cursan un embarazo?

El embarazo es una etapa muy importante para la mujer. Siempre, siempre tiene que ser acompañada, sostenida y guiada. Hay que darle la importancia que se merece porque la decisión de ser madre es un tema importante.



Nosotras somos las que ponemos el cuerpo y nos lleva a una lógica inactividad que a los hombres no les sucede cuando son padres, por eso creo indispensable el seguimiento y acompañamiento para las madres deportistas. Hay muchas cosas para pensar y ofrecer para que todo se haga mas fácil de llevar.



¿En algún momento pensaste en tirar la toalla cuando quedaste embarazada? ¿O fue una maternidad deseada y planificada?

Por suerte mi maternidad fue deseada, esperada y te diría planificada, digo esto porque le dije a mi pareja “juego una liga más y ya”. Mi deseo además de ser madre era poder volver a jugar con mi sobrina en casa, en el club donde nos veíamos y que tanto amamos. Se dio la posibilidad y no la desaproveché. Mi año 2019 fue un combo perfecto.



Un año en el básquet de alto rendimiento ¿con este cuántos van?

Van un par, no sabría decirte cuantos exactamente…pero algunos tantos. Tuve la posibilidad desde que me fui a vivir a Buenos Aires de nunca dejar de jugar, el año pasado fue el primero desde hace tiempo y la pandemia me ayudó… Jaja.



¿Qué esperás de este equipo?

Siempre espero que nos vaya bien obvio. Vamos a trabajar para eso, entrenando mucho y sabiendo lo que tenemos que hacer vamos a encontrarnos.



Presentación del equipo.

Rocamora se prepara para el inminente arranque de temporada en la Liga Nacional Femenina Argentina único representante en la provincia, se presentará en sociedad el jueves 11 su plantel de manera oficial junto al equipo de Liga Argentina.