Apertura Femenino: Depro le ganó a Almagro y San Marcial volvió a la cima

El Apertura del fútbol Femenino no da tregua y en el arranque de la doble fecha que se disputó este viernes en San Marcial, el Depro equipo revelación, venció a Almagro y facilitó la vuelta de San Marcial a la punta.

La 10° punta disputada en la cancha de Las Bohemias, dejó a tres equipos en la lucha por el título a falta de dos fechas (la 7ma postergada se juega el lunes en Gimnasia).

Almagro perdió el invicto ante el Depro que con goles de Flavia Duarte y Dalma Díaz Depro se impuso por 2 a 0.

Otro equipo que se prendió en la pelea es Atlético Uruguay, que goleó a Atlético Concepción con goles de Martina Ibarra (2), Yamila Kloster, Delfina Sánchez y Brenda Riveiro paras quedar a dos puntos de Almagro y San Marcial y tres arriba de sus derrotadas.

En el final de la jornada San Marcial venció al Deportivo Concepción por 1 a 0, con gol de Lourdes Leiva. Con esta victoia el equipo dirigido por los hermanos Sosa llegan a las dos fechas finales igualadas con Almagro.

El lunes, cuando se juegue una nueva fecha en cancha de Gimnasia, Atlético Uruguay se enfrentará con San Marcial en partido excluyente de la jornada.

SÍNTESIS 10ª FECHA

Cancha de San Marcial: Atlético Uruguay 5 – Atlético Concepción 0, Martina Ibarra (2), Yamila Kloster, Delfina Sánchez y Brenda Riveiro (AU). Gimnasia 0 – Estrella del Norte 1, Carina Rosario Méndez (EdN). Parque Sur 3 – Engranaje 0, Almagro 0 – Depro 2, Flavia Duarte y Dalma Díaz (D), María Auxiliadora 5 – Lanús 0, San Marcial 1 – Dep. Concepción 0, Lourdes Leiva (SM).

Posiciones: Almagro y San Marcial, 24; Atlético Uruguay, 22; Atlético Concepción, 19; Depro, 17; Deportivo Concepción 14; Parque Sur, 10; Estrella del Norte, 8; Gimnasia y Esgrima, 7; María Auxiliadora, 4; Lanús y Engranaje 1.

Lunes 20 (7ª fecha que estaba pendiente): Cancha de Gimnasia: 10:00: Gimnasia vs Atlético Concepción, 11:20: Depro vs Engranaje, 12:40: Dep. Concepción vs Parque Sur, 14:00: Almagro vs María Auxiliadora, 15:20: Estrella del Norte vs Lanús, 16:40: San Marcial vs Atlético Uruguay.

