Apertura Femenino: Ganaron y mandan Almagro, San Marcial y Atlético Uruguay

En la cancha del club Parque Sur se disputó la 4ta Fecha del Apertura del fútbol femenino liguista, donde se registraron victorias de las habituales animadoras de los torneos locales, estamos hablando de Almagro, San Marcial y Atlético Uruguay.

En cancha de Parque Sur que presenta un muy buen terreno de juego, se llevaron a cabo seis partidos durante la jornada y que además de ratificar el rumbo de las tres candidatas, nuevamente por ausencia de un juez de línea asistente, varios colaboradores debieron ocupar su lugar.

En lo que hace a lo deportivo a primera hora, San Marcial goleó a Gimnasia y Esgrima por 5 a 0; en a continuación Almagro hizo lo propio con Estrella del Norte ganándole por 8 a 1. Más tarde Atlético Uruguay dio cuenta de las locales al vencerlas por 3 a 1.

RESULTADOS

– Cancha de Parque Sur

San Marcial 5 – Gimnasia y Esgrima 0.

Goles: Micaela Plot, Antonella Rapallo, Nerea Ríos y Jesica Vidal (2) (SM)

Estrella del Norte 1 – Almagro 8

Goles: Carina Méndez (EdN). Antonella Benítez (4), Luciana Kener, Brenda López y Rodríguez Camila (A)

Lanús 0 – Atlético Concepción 5

Goles: Melanie Zaballo (3), Sacha Jacobi y Ana Ledesma (AC).

Engranaje 0 – Deportivo Concepción 9

Goles: Rocio Bogado (2), Karen De León, Sabrina Hernández (2), Gisela Lescano, Ayelen López y Cecilia Povorosnik (2) (DC)

Parque Sur 1 – Atlético Uruguay 3

Goles: Silvina Villa (PS). Martina Ibarra (2) y Brenda Rivero (AU).

María Auxiliadora 0 – Depro 1.

Gol: Silvina Cabrera (D).Las posiciones

Cumplidas cuatro fechas las posiciones están de esta manera: San Marcial, Almagro y Atlético Uruguay, 12; Deportivo Concepción, 9¸Atlético Concepción y Depro, 7; Parque Sur, 5; María Auxiliadora, 3; Estrella del Norte y Gimnasia, 1; Lanús y Engranaje, 0.

Próxima fecha (5ª): Depro vs Lanús; Atlético Concepción vs Engranaje; Deportivo Concepción vs Estrella del Norte; Almagro vs Gimnasia; San Marcial vs Parque Sur; Atlético Uruguay vs María Auxiliadora.

Foto y Síntesis: Deporte Digital