Apoyo y acompañamiento a Ley de Paridad Integral en Entre Ríos

En la sesión especial del Senado Entrerriano quedó sancionada la Ley de Paridad Integral. Periodistas, legisladoras, funcionarias, dirigentas y referentes sociales, expresaron su opinión sobre el tema.

La sesión especial se desarrolló este viernes al mediodía en Centro Provincial de Convenciones (CPC) y contó con la presencia de la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda; y la presidenta del Directorio de la empresa AYSA, Malena Galmarini. Bajo modalidad virtual, siguió la sesión la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Victoria Gómez Alcorta.

Además, estuvieron presentes el gobernador Gustavo Bordet; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; legisladoras nacionales y provinciales, ex convencionales constituyentes, funcionarias provinciales e integrantes de la Red para la Igualdad.

A continuación, algunas de las opiniones de quienes participaron de la sesión:

La presidenta del Directorio de la empresa AYSA, Malena Galmarini, expresó: “Vengo desde de provincia de Buenos Aires a acompañar a todas las mujeres entrerrianas y a la compañera Laura Stratta y al gobernador Gustavo Bordet. Hoy es un día histórico no sólo para Entre Ríos sino también para toda la Argentina. La ley que se acaba de aprobar es superadora. Dos tercios de la Argentina ya son paritarias y vamos por más”.

La titular del Inadi, Victoria Donda, consideró: “Para Entre Ríos esta ley es fundamental pero no sólo porque permite que las mujeres que hacemos política lleguen a espacios de poder sino porque transforma la sociedad. Las mujeres en la política transformamos la sociedad”.

La periodista Luz Alcain opinó: “Es muy importante la Ley de Paridad porque así lo manda la Constitución provincial desde 2008; una ley reglamentaria tradujo de modo aberrante lo que manda la Constitución y dijo que la ley vigente era de 25/75 el cupo. Así que hoy recién estamos haciendo justicia con la Constitución reformada en 2008”.

Mariel Ávila, esposa del gobernador Bordet, manifestó: “Hoy es un día muy especial para las mujeres de Entre Ríos. Celebro este acto que fue exponencial y que pone en relieve el valor que siempre tuvo, que tiene y que tendrá la mujer en todas las decisiones. La integración de la mujer en todos los ámbitos públicos, privados y toda la sociedad hace que la sociedad sea igualitaria y más justa para todas y todos. Celebro gratamente esta ley”.

Liliana Landra, intendenta de Tabossi, expresó: “Primero felicitar a la vicegobernadora Laura Stratta por impulsar el proyecto de Ley de Paridad, tan importante para nosotras las mujeres que participamos en la política o en distintos ámbitos. Es muy importante porque se trata de la igualdad”.

Adriana Meza Torres, intendenta de Los Conquistadores, comentó: “Para nosotras es muy importante esta Ley de Paridad, en mi caso es la primera vez que una mujer llega a la intendencia de Los Conquistadores. Me costó mucho y tuve que luchar muchísimo para estar en la lista así que esta ley servirá para afianzar las posibilidades de las próximas compañeras”.

Claudia Monjo, intendenta de Villaguay, opinó: “Hoy es un día maravilloso para celebrar, es una oportunidad de igualdad para las mujeres. Es necesario que ocupemos lugares importantes dentro de la política provincial, así que lo celebro. En las localidades ya tenemos el 50 por ciento de cupo femenino, y la provincia no se podía quedar atrás. Así que es necesario dar este paso tan importante”.

Susana Amber, intendenta de Villa Elisa, dijo: “Me parece que es una gran oportunidad la sanción de esta ley. La paridad de género tiene que darse en todos los ámbitos, específicamente en el ámbito político”.

La viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff, expresó: “Hoy estamos en un día histórico. El trabajo que venimos llevando adelante desde la Red, nos va a permitir contar hoy con esta ley. Y sobre todo, nos va a permitir el acceso a las mujeres a los espacios de decisión. Siempre hemos estado participando activamente en los distintos espacios no sólo políticos sino en distintas instituciones y organizaciones de la sociedad, pero a veces es difícil acceder a los lugares de decisión. Por eso, esta ley marca un hito en la historia”.

Lorena Arrozogaray, viceintendenta de Gualeguaychú, dijo: “Hoy estamos acompañando a nuestra vicegobernadora y también a las y los legisladores que hicieron posible el tratamiento de la ley de paridad de género; y que se haya dado desde una Red de Mujeres con la construcción colectiva e integrada, eso tiene mucho valor porque fue trabajada totalmente de manera conjunta con todos los sectores. Así que para nosotras es un día de mucho orgullo y celebración”.

La senadora por el departamento Feliciano, Ester González, expresó: “Es una ley de una lucha de mujeres , y yo debo ser una de las más grandes, que hace más de 30 años venimos luchando. Llegar a esta ley, a este día, es un broche de oro a esa lucha de las mujeres. Estoy feliz, emocionada y ansiosa por esta sesión especial”.

La senadora por el departamento Nogoyá, Flavia Maidana, manifestó: “Hemos venido trabajando y luchando para tener el 50 por ciento de representatividad en el ámbito político y en otros ámbitos de la sociedad. Es importantísimo porque vamos a tener la oportunidad de participar de igual a igual”.

La senadora por el departamento Federal, Nancy Miranda, expresó: “Es la primera vez que tenemos una vicegobernadora mujer, qué pasó antes y porqué no sucedía”, se preguntó y destacó la decisión política del gobernador de elegir a una mujer para que lo acompañe en su fórmula al igual que su gabinete está integrado por mujeres, “y no fue necesario una ley, pero mirando al resto de los departamentos y lo que pasa en una provincia, que aunque duela admitirlo es machista, vemos muchas juntas de gobierno, instituciones deportivas, organizaciones donde no se cuenta con las mujeres. Por eso es necesario contar con esta ley”.

Silvina Ríos, directora de LT14 Radio Nacional Paraná, destacó: “Es más que importante para todas y todos. Esta Ley permitirá fortalecer la democracia y ayudará a construir la Patria Grande que soñamos. La responsabilidad de las mujeres será la misma pero ahora con más posibilidades de poder integrar distintos ámbitos. Estamos más que felices de poder estar presente hoy en este día tan importante para todas y todos los entrerrianos”.

La ex legisladora y titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt, consideró: “Es necesario que en nuestra sociedad, la democracia sea realmente efectiva en todos los ámbitos donde nos desarrollamos las personas. Hoy es un día histórico y es muy importante que Entre Ríos tenga la paridad integral no solamente para ejercer cargos en la función pública sino también en todos los estamentos de la sociedad porque vamos a tener más oportunidades todas las personas que vivimos en la provincia”.

Mariela Ponce, secretaria general de Atsa Entre Ríos, opinó: “Esta Ley viene a traer inclusión y justicia. Va a regir para que hombres y mujeres estemos a la misma altura, ni más altos ni más bajos. Es un día histórico porque nos invita a todas las mujeres a seguir trabajando por políticas que ayuden a más mujeres, que se comprometan y que hagan de su vida más justa, con el compromiso que tenemos las mujeres desde el lugar que nos toca trabajar”.

Sigrid Kunath, titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de Entre Ríos, expresó: “Esta ley de Paridad Integral para la provincia de Entre Ríos es absolutamente relevante porque viene a reparar las desigualdades que históricamente han estado vigente dentro de nuestra sociedad. Esta ley no sólo es reparadora en el ámbito político sino en todos los demás ámbitos, porque hace un planteo de integralidad”.

Sara Lipovetsky, directora del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, manifestó: “Hoy es un día histórico, sancionar la ley de paridad integral es un acto de justicia y de equidad que estaba prevista en la cláusula del artículo 17 de la Constitución de Entre Ríos. Desde 2008, pudo gestarse con una activa y frondosa participación de las mujeres que justamente fueron las autoras de un modo transversal, expresando todos los matices partidarios de esta cláusula. De manera que hoy, la ley viene a cumplir estrictamente con la Constitución, pero además cumple con una realidad que está en los hechos”.

La exconvencional socialista Marcela Haiek, dijo: “Es importante que Entre Ríos tenga esta Ley, primero porque responde a un proyecto de vida política que se estableció y se plasmó en el artículo 17 de la Constitución provincial, sin dejar de recordar el artículo 15 que establece los derechos a la pluralidad. Esto es fundamental porque cambia la forma de vida y de relacionarse en la vida diaria de cada uno. Para mi, esto es un festejo enorme”.

Jimena Osuna, articuladora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Entre Ríos, expresó: “Es importante esta ley, primero para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades en los diferentes espacios donde podemos mostrar nuestras capacidades y habilidades. Esa es la idea”.

La diputada Gracia Jaroslasky opinó: “Esta ley es fundamental porque habla de un avance extraordinario en la mentalidad de los entrerrianos y en la conciencia de la gente. En el entendimiento de que el Estado ha resuelto que hay que apoyar y fomentar todo lo que tenga que ver con la paridad. Esto no es una una cuestión de mujeres solamente ni de hombres sino de entender que tanto los hombres como las mujeres puedan tener las mismas oportunidades”.

La diputada provincial Carina Ramos expresó: “Hoy es un día histórico para Entre Ríos, para las y los entrerrianos. Celebrar hoy la sanción definitiva de la paridad integral será un piso normativo muy importante donde nos vamos a parar para mirar ese horizonte de igualdad que necesitamos todas las mujeres y diversidades. El poder llegar a esos lugares de toma de decisión para nosotras es sumamente importante. Estamos felices acompañando a la vicegobernadora y a todas y todos los senadores”.