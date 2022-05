ARBPR: La selección femenina rumbo al Entrerriano U17

Este fin de semana se estará jugando en Paraná el torneo de selecciones departamentales de la categoría U17 femenino, y la Asociación Pancho Ramírez estará defendiendo el título obtenido en el 2021. A continuación, las 12 jugadoras dirigidas por Fernanda Joannas y Sabrina Scévola, y el fixture para las dos jornadas.

El Plantel: 4 – Florencia Fernández (Rocamora), 5 – Katherine Riquelme (Zaninetti), 6 – Máxima Voilloud (Regatas), 7 – Delfina Manfroni (Rocamora), 8 – Clara Montañana , (Rocamora), 9 – Magali Baridon (Rocamora), 10 – Albertina Leturia (Parque Sur), 11 – Matilda Cherot (Parque Sur), 12 – Catalina Díaz (Parque Sur), 13 – Delfina Tribelhorn (Regatas), 14 – Amarena Fagundez (Regatas), 15 – Paula Santini (Rocamora), DT – Fernánda Joannas. Asistente – Sabrina Scévola. Delegada – Florencia Tamburlini.



El Fixture:

La ARBPR forma parte de la Zona A, junto a Santa Elena y Colón. En la Zona B: Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

Zona A: 21/05 – 13.00hs: Santa Elena vs Colón, 21/05 – 17.00hs: Pancho Ramírez vs Colón. 21/05 – 21.00hs: Pancho Ramírez vs Santa Elena.

Zona B: 21/05 – 11.00hs: Paraná vs Concordia, 21/05 – 15.00hs: Gualeguaychú vs Concordia, 21/05 – 19.00hs: Paraná vs Gualeguaychú.

Semifinales: 22/05 – 10.00hs: 1° Zona A vs 2° Zona B, 22/05 – 12.00hs: 1° Zona B vs 2° Zona A.

3er puesto: 22/05 – 15.00hs. Final 22/05 – 17.00hs.