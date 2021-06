Argentina arribó a Brasil y espera el duelo ante Chile de hoy por la Copa América

El seleccionado argentino llegó en el anochecer del domingo de Río de Janeiro al hotel de Barra de Tijuca donde pernoctará antes del debut de hoy a las 18 frente a Chile, en la apertura del Grupo A de la Copa América, en el estadio Olímpico Nilton Santos.



La delegación argentina integrada por 28 futbolistas llegó al hotel, cuando simultáneamente su rival de mañana estaba realizando el reconocimiento del campo de juego donde se disputará el cotejo, que se encuentra en malas condiciones.

Antes de partir hacia Brasil, el seleccionado nacional desarrolló un último entrenamiento en el predio de AFA, en Ezeiza, adonde regresará apenas finalizado el encuentro.

La práctica tuvo lugar en las canchas del Complejo Número 2, de Ezeiza, donde después de la activación en el gimnasio, Scaloni condujo una práctica futbolística durante la cual trabajó posicionalmente y al final ensayó envíos a balón parado tanto en defensa como en ataque.

El zaguero central Cristian Romero, precisó AFA, no trabajó junto a sus compañeros sino que lo hizo diferenciado junto a los kinesiólogos del plantel, ya que se está restableciendo de una lesión muscular en el muslo derecho.

La novedad del entrenamiento pasó porque el técnico puso en el equipo que podría ser el titular en el encuentro de hoy a Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo en lugar de Marcos Acuña, que lo hizo en ese lugar frente a Colombia por eliminatorias.

Si bien el entrenador no dio el equipo, adelantó que “está casi confirmado” y “que no habrá muchas modificaciones respecto al último partido”, sería con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

De confirmarse estos nombres los cambios, en relación al 11 que empató con Colombia por Eliminatorias, serían: Martínez Quarta por el Cuti Romero, quien todavía se recupera de la molestia que lo obligó a pedir el cambio en Barranquilla, y Tagliafico por Marcos Acuña en el lateral izquierdo.

Por el mismo grupo desde las 21 de nuestro país se medirán Paraguay Bolivia en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiânia en el estado de Goias. Uruguay endrá fecha libre en esta primera fecha del Grupo B.