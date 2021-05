Argentinos venció a Nacional y aseguró el primer puesto

Argentinos sigue ratificando su buen presente en la Copa Libertadores. Con la clasificación a octavos de final en el bolsillo, le ganó 1-0 a Atlético Nacional y se aseguró el primer puesto en el Grupo F. Sobre el cierre del partido, Emanuel Herrera decretó la victoria del Bicho.



Los de Gabriel Milito, ya clasificados, necesitaban de un empate para asegurarse el liderazgo de su zona. Sin embargo, no especularon con el resultado y fueron en busca del gol.

En el comienzo, el Bicho recuperaba rápido la pelota e intentaba asociarse, sobre todo recostándose sobre el sector izquierdo con el tándem entre Elías Gómez y Gabriel Florentín.

Sin mucha claridad en el juego, siguió intentando y con el correr de los minutos, Atlético Nacional se dispuso a presionar más adelante y le empezó dificultar la elaboración a los locales. Sin embargo, cuando la recuperaba no supo encontrar los caminos para llegar con profundidad al arco de Lucas Chávez.

El desarrollo del segundo tiempo no varió demasiado en relación a la primera etapa: Argentinos, sin exponer su mejor nivel, siguió siendo levemente superior y tuvo las ocasiones de mayor peligro.

La historia pudo haber cambiado a los 68´. Después de una pelota parada, Jonathan Gómez encontró un rebote ante una mala salida de Quintana, cabeceó al arco y cuando la pelota tenía destino de gol apareció Baldomero Perlaza con una salvada extraordinaria, en la línea, que le dio vida a Atlético Nacional.

Cuando todo se encaminaba al empate, Argentinos volvió a lastimar desde el juego área, aunque esta vez acertó en la definición: a los 90´, después de un córner que peinó Kevin Mac Allister, Emanuel Herrera la empujó al fondo de la red y decretó el 1-0 para que el local se asegure el liderazgo del Grupo F.