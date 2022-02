Arnaldo André y Claribel Medina llegan a Concepción del Uruguay: entrevista exclusiva

Este próximo viernes 25 de febrero, llega a Concepción del Uruguay “Nunca es Tarde”, la nueva obra de teatro producida por Damián Sequeira, con la autoría de Sergio Marcos y Guillermo Camblor y protagonizada por Arnaldo André y Claribel Medina. La Prensa Federal dialogó con los actores sobre la obra y sus trayectorias.

A partir de las 21:30 del viernes 25 de febrero, en el Auditorio Scelzi, se presentará “Nunca es Tarde”, una nueva obra de teatro que arriba a nuestra ciudad. Escrita por Sergio Marcos y Guillermo Camblor, protagonizada por los reconocidos Arnaldo André, Claribel Medina y Jazmín Laport, y producida por Damián Sequeira.

Las entradas pueden adquirirse de lunes a viernes de 9 a 12 hs. en la planta alta de Galarza 712, donde se encuentra la Coordinación General de Cultura, Turismo y Deportes. También están a la venta en la boletería del Auditorio, de 18.30 a 20. Por mayor información comunicarse al (03442) 424210.

La Prensa Federal dialogó con los actores que desarrollan este espectáculo quienes contaron sobre su trayectoria, sus expectativas y la obra “Nunca Es Tarde” con la que desembarcan el próximo viernes en la ciudad.

ARNALDO ANDRÉ

Desde joven se dedicó al teatro, ¿Qué fue lo que lo llevó al mundo de la actuación teatral?

Mis primeras experiencias en primaria y secundaria participando con eventos y poemas más mi apego a la radio hicieron crecer en mí el deseo de ser actor y de tratar de continuar con esta carrera en la que ya llevo varias décadas. Esto es lo que me gusta y me interesa, por esta razón me vine a la Argentina y así fui extendiendo mi carrera.

¿Qué sintió al momento de comenzar a trabajar con Mirtha Legrand en “40 Kilates”?

Verdaderamente fue una gran sorpresa para mi comenzar a trabajar con Mirtha Legrand en 40 Kilates cuando yo era un completo desconocido, ahí fue cuando yo dije ‘llegué’. La verdad es que me sorprendió mucho, nunca lo hubiese imaginado comenzar mi carrera profesional de esa forma. Fue un sueño cumplido y ese fue el inicio de todo.

En su extensa trayectoria, participó en películas y solidificó su carrera con series televisivas, ¿Esto lo llevó a reconsiderar su carrera teatral?

El estar tan entregado a la TV y películas no te permite el tiempo como para concentrarte en la tarea teatral, otros colegas míos lo hacen y hacían, pero yo no podía, quería dedicarme a full en lo que estaba haciendo en ese momento. Cuando empezó a espaciarse mi tiempo en la TV y en las películas, quise volver a subirme a un escenario para conectarme con el público.

¿Cómo llegó a Nunca es Tarde?

Con Nunca es Tarde encontré una obra de comedia que me llena el corazón y me permite reencontrarme con una pasión que es el teatro. Damián Sequeira me llamó y me divertí mucho leyéndola, y si eso pasa, el público también se divertirá.

En la obra tenemos a Claribel Medina que es una comediante excelsa con una gran trayectoria y talento, y a Jazmín Laport que, más allá que recién comienza, posee un talento enorme. Nos llevamos muy bien tanto arriba como abajo del escenario.

Luego de ganar el Martín Fierro por Valientes, ¿sintió que su carrera se volcaría definitivamente a la actuación televisiva?

Lo consideré, pero siempre sentí que enmarcarme en un solo medio significaría cerrar algunas puertas que siempre quise tenerlas abiertas, entonces no.

¿Qué expectativas tiene sobre la llegada de la obra a Concepción del Uruguay?

Es la primera vez que voy a Concepción del Uruguay y tengo unas altísimas expectativas. La ciudad es conocida como un centro cultural en Entre Ríos y por eso espero que la gente nos acompañe, que vaya, se ría y por sobre todo, pase un buen rato presenciando una comedia que es para todo público.

CLARIBEL MEDINA

Claribel, ¿Cómo llega el arte a su vida?

Desde joven trabajé como cantante como corista tuve mis bandas en Puerto Rico y comencé con el teatro en una iglesia a los 15 años, al mismo tiempo hice casting para un canal de TV. Ahí quedé y empecé a hacer las dos, y en mis horas libres iba a la Facultad para presenciar obras teatrales y poder mejorar mis habilidades.

Yo amaba el arte, desde joven que crecí en un ambiente muy artístico con un padre que amaba toda representación del arte en sí, además escuchaba mucho tango y bolero. Esto fue todo de la mano para que desarrolle mi carrera.

Tiene experiencias en TV, Teatro y Cine, ¿Cuál es su medio favorito?

No tengo un medio favorito porque cada uno tiene su magia, amo el cine , la TV y teatro. Cada vez que estoy trabajando en uno de ellos dejo todo para que el producto sea de la mejor calidad posible. La única diferencia que rescato es la inmediatez de la respuesta del público en el teatro, y es algo incomparable.

Naranja y Media fue un proyecto inolvidable con Guille Francella, pero nunca enmarqué mi carrera como actriz de drama o comedia, siempre la viví de una manera más artística en general.

¿Cómo es trabajar con Arnaldo André?

Trabajar con Arnaldo es una experiencia maravillosa, tiene una gran trayectoria y un gran timing para el teatro. Además, Nunca es Tarde es una comedia preciosa y con un gran guión. Es un texto precioso.

¿Qué expectativas tiene sobre la llegada de la obra a Concepción del Uruguay?

Es la primera vez que visito Concepción del Uruguay, y las expectativas están muy altas, ya que hemos tenido buen recibimiento en todas las localidades a las que hemos ido. Además, es la primera vez que vamos a Entre Ríos, por lo que será una gran experiencia.

Mensaje de Claribel Medina para nuestra ciudad, en comunicación con La Prensa Federal.

NUNCA ES TARDE

Raúl es un irónico y obstinado actor que tuvo su momento de fama hace 40 años y espera un personaje estelar que ya nunca le llegará. Maira, su paciente ex esposa y actual representante, busca que él acepte un papel acorde a la realidad laboral que le toca vivir. El obstáculo es que el único proyecto a la vista es una creación de Belén, la rebelde y talentosa hija de ambos, que parece imposible de concretar porque padre e hija llevan años sin hablarse por una discusión que sólo ellos conocen.

A pesar de los constantes desencuentros y conflictos, estos tres simpáticos y entrañables personajes descubren que nunca es tarde para replantearse temas tan universales como la convivencia, la familia, la profesión, el orgullo herido, los celos, la nostalgia de tiempos mejores, los sueños inconclusos y la búsqueda eterna de la felicidad.

Y a lo largo de ese sinuoso y atrapante camino se cruzarán con situaciones divertidas, diálogos punzantes y momentos que llegarán al corazón.

Protagonizada por Arnaldo André, Claribel Medina y Jazmín Laport. Dirigida por el mismo André, bajo la producción de Damián Sequeira.