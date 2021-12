Arranca la definición de la Liga de Vóley de Concepción del Uruguay

Los días sábado 4 y domingo 5 de diciembre la instancia de semifinales y finales de la Liga Municipal de Voley. La misma se disputará en el Estadio del CEF 3 “Alberto R. Salem” a partir de las 14.00 hs.



El programa de partidos de la jornada definitoria es el siguiente:

SÁBADO 04/12 – LUGAR: CEF 3:

1er TURNO (14,00 HS)

COPA DE BRONCE FEMENINO

Bajada Grande vs CEF 3

Lanus B vs Rivadavia Juvenil

2do TURNO (15:00)

COPA DE ORO FEMENINO

Villa las Lomas A vs Villa las Lomas Maxi

CABALLEROS – ZONA ÚNICA – PLAY OFF 1

Rivadavia vs Zaninetti B

3er TURNO (16:00 HS)

COPA DE PLATA FEMENINO

Zaninetti vs Lanus Maxi

COPA DE ORO FEMENINO

Rivadavia vs Lanus A

4to TURNO (17:00 HS)

CABALLEROS ZONA UNICA- PLAY OFF 2

Zaninetti A vs Villa las Lomas juvenil

COPA DE PLATA FEMENINO

Gimnasia y Esgrima vs Villa las Lomas Juvenil.

DOMINGO 05/12 – LUGAR: CEF 3

14:00 SEMIFINAL 1 MASCULINOCEF 3 VS GANADOR 3ro vs 6to Puesto (Play Off 2)

15:00 SEMIFINAL 2 MASCULINOVilla las Lomas A vs GANADOR 4to vs 5to Puesto (Play Off 1)

16:00 FINAL COPA DE BRONCE FEMENINO

17:00 FINAL COPA DE PLATA FEMENINO

18:00 FINAL COPA DE ORO FEMENINO

19:00 FINAL COPA DE ORO MASCULINO