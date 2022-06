Aseguran que se redujo en un 50% el faltante de gasoil

El Gobierno nacional afirmó que hubo una reducción del 50% en los faltantes de gasoil en las estaciones de servicio y ratificó que el abastecimiento “se va a ir normalizando en los próximos días” como resultado de las medidas tomadas en las últimas dos semanas, que ya empezaron a impactar en el mercado de combustibles.



El secretario de Energía, Darío Martínez, fue el encargado de transmitir que “el Gobierno sigue trabajando para resolver la situación de abastecimiento de gasoil en todo el país” y destacó que los faltantes en las estaciones de servicio “disminuyeron en un 50%”.

En ese sentido, el funcionario indicó que se tomaron “varias medidas para incrementar los volúmenes de gasoil, entre ellas el aumento del corte de biodiesel hasta el 12,5%, lo que generará una inyección de 80.000 metros cúbicos mensuales en las estaciones de servicio”.

Además, el secretario de Energía agregó que “también se les compensó el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) a las refinerías para que mantengan e incrementen la importación del gasoil necesario”.

“Las refinerías están produciendo a toda su capacidad. Trabajamos con las productoras independientes para que abastezcan de todo el crudo necesario a la Refinación Nacional antes de exportar, y lo hemos logrado”, agregó el funcionario.

Además, el Gobierno dispuso en las últimas semanas redoblar los controles en las zonas fronterizas para evitar el contrabando de gasoil hacia países limítrofes, beneficiados por un menor precio del combustible local, a la vez que acordó con las empresas petroleras duplicar las importaciones y el miércoles analizará un incremento de las tarifas de carga para atender el incremento de costos.

A pesar de las medidas anunciadas, sectores de transportistas mantienen desde el martes protestas en distintos puntos del país y denuncian la falta de gasoil y sobreprecios en la venta del combustible. También reclaman la actualización de las tarifas de carga.

Los focos de acción directa que tomaron mayor impulso fueron reportados en la provincia de Tucumán (que ayer fue flexibilizado para permitir la zafra azucarera); en Santa Fe, con cortes en las autopistas Santa Fe-Rosario y Rosario-Buenos Aires; en la localidad bonaerense de San Nicolás y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (con cortes en autopistas y bloqueos a refinerías).

La medida de acción en San Nicolás fue levantada por los transportistas, en tanto que, de forma imprevista, se anunció una interrupción del tránsito en el Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires que fue levantado minutos después.

Como gesto para destrabar el conflicto, Martínez dijo que recibió a las federaciones de transportistas, “quienes resaltaron como principal reclamo la falta del traslado del precio mayorista del gasoil a la tarifa que les establece el Ministerio de Transporte de la Nación, que es la base con la que discuten y negocian los precios con quienes los contratan”.

No obstante, consideró que las protestas no favorecen la normalización del abastecimiento, tras sostener que los faltantes en las estaciones de servicio “disminuyeron un 50%”, mejora que “se acentuaría de no mediar este conflicto de cortes de rutas y bloqueo”.

En igual sentido, el director nacional de Transporte de Cargas, Juan Manuel Escudero, sostuvo que “la provisión de gasoil se va a ir normalizando de a poco” y cuestionó las protestas, en particular la ocurrida en San Nicolás.

El Gobierno asegura que la situación se normalizará próximamente. En la semana, durante una presentación en la Cámara de Diputados, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, indicó que en 15 días ingresarán tres buques con gasoil al país.

Asimismo, adelantó que desde la industria del biocombustible indicaron que entre 7 y 12 días estaría en plenitud la operación del corte, que fue elevado por el Gobierno de manera transitoria de 5% al 12%.

“Estos dos elementos nos garantizan que en los próximos dos meses va a estar abastecido el sector”, concluyó el funcionario.