Asoc. Pancho Ramírez: Final de la cuarta fecha del local de formativas

El último fin de semana se disputó la cuarta fecha del local de formativas clasificatorio al provincial, organizado por la Asociación Pancho Ramírez. De los siete encuentros pactados (3 del masculino y 4 del femenino), solo el de Atlético Tala contra Cave, de la rama femenina, no se disputó. Además, por el masculino, esta semana Regatas Uruguay tuvo fecha libre.

La foto es de Carlos Lozano:. Las tablas van adjuntas como imagen.



MASCULINO

Zaninetti vs Peñarol, Cancha de Zaninetti, U13: 87 – 48, U15: 44 – 65, U17: 51 – 72, U19: 44 – 65.

Rocamora vs Parque Sur, Cancha de Rocamora, U13: 40 – 77, U15: 73 – 52, U17: 56 – 64, U19: 89 – 74.

Atlético Tala vs Almafuerte, Cancha de Atlético Tala, U19: 100 – 31, *Almafuerte no compite en las demás categorías. Libre: Regatas Uruguay

FEMENINO

Regatas vs Unión y Recreo, Cancha de Regatas, U19: 104 – 15, *U. y Recreo no compite en las demás categorías.

La Armonía vs Rocamora, Cancha de La Armonía, U13: 43 – 65, U15: 42 – 59, U17: 33 – 86

*La Armonía no compite en U19.

Parque Sur vs Zaninetti, Cancha de Parque Sur, U13: 102 – 15, U15: 64 – 28, U17: 48 – 35. *Zaninetti no compite en U19.

Atlético Tala vs CAVE, Cancha de Atlético Tala, Suspendido.