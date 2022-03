Asociación Pancho Ramírez: Se juega la cuarta del torneo de básquet de formativas

Se viene la cuarta fecha del local de formativas, en esta ocasión, el masculino se jugará todo el sábado 12 de marzo, mientras que el femenino tendrá cuatro enfrentamientos que se hacen el domingo. A continuación, los horarios.

MASCULINO:

Sábado 12/03 – Zaninetti vs Peñarol. Cancha de Rocamora, 11.00hs: U13; 12.30hs: U17; 14.00hs: U15; 15.30hs: U19.

Rocamora vs Parque Sur: Cancha de Rocamora; 14.00hs: U13, 16.00hs: U17, 18.00hs: U15, 20.00hs: U19.

Atlético Tala vs Almafuerte. Cancha de Atlético Tala. 16.00hs: U19. *Almafuerte no compite en las demás categorías. Libre: Regatas Uruguay.

FEMENINO:

Domingo 13/03 – Regatas vs Unión y Recreo. Cancha de Regatas: 15.00hs: U19, *U. y Recreo no compite en las demás categorías.

Atlético Tala vs CAVE. Cancha de Atlético Tala. 14.00hs: U15; 15.30hs: U13; 17.00hs: U17. *CAVE no compite en U19.

La Armonía vs Rocamora. Cancha de La Armonía. 14.00hs: U15. 15.30hs: U13. 17.00hs: U17. *La Armonía no compite en U19.

Parque Sur vs Zaninetti. Cancha de Parque Sur. 14.00hs: U15. 15.30hs: U13. 17.00hs: U17. *Zaninetti no compite en U19.