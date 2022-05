ATE cuestionó que se “banalicen” situaciones de violencia de género en Gualeguaychú

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad gremial expuso su posición tras la denuncia de la agrupación “Juntas y Organizadas” por situaciones de violencia en áreas de Gualeguaychú.

Desde ATE Gualeguaychú expresaron que se “repudian las declaraciones del director de Personal Municipal, Renzo Peruzzo, donde minimiza, banaliza y desestima las situaciones de violencia de género que viven compañeras en sus lugares de trabajo”, tras una entrevista radial.

El gremio indicó que “hemos podido constatar situaciones de particular gravedad que hasta han sido llevadas a la Justicia y, aún hoy, no han obtenido respuesta dentro del arco municipal. Coincidimos con el Director de Personal que la violencia de género es estructural y no solo potestad del Municipio, pero banalizar y minimizar las situaciones que viven compañeras es revictimizarlas y violentarlas nuevamente. En algunos casos las compañeras han tenido que modificar su vida entera porque quien la violentó sigue en el espacio de trabajo y jerárquicamente por encima de la persona denunciante”.

Respecto de los mecanismos internos de la Comuna sostienen que “el órgano conformado, por lo que pudimos corroborar, las atiende, les propone licencias y luego “sugiere” medidas al Ejecutivo ya que no tiene competencia en acciones concretas lo que termina quedando a criterio de quien corresponda, siempre fuera del órgano o del área de Género, o sea, no es más que una decisión política, por eso las acciones llevadas adelante por las compañeras son legítimas y están amparadas en una Ley Nacional, la Ley 27.499 o Ley Micaela”.

Agregaron que si bien “las compañeras han sido recibidas por parte del Ejecutivo municipal (aún esperan respuestas de la reunión solicitada por expediente al Intendente [Martín Piaggio]), por parte del cuerpo legislativo proponiéndole seguir en la línea que se viene trabajando de “capacitación, reuniones con los responsables de las áreas más problemáticas, acercarse al órgano” pero no de acciones concretas a la hora de exponer y/o denunciar situaciones de violencia”.

En esa línea, ATE denunció que “alguna de ellas, debe convivir con quienes han denunciado en el órgano, entonces ¿de qué medidas está hablando el Director de Personal?, si se conforma un órgano para atender estas denuncias y se garantiza confidencialidad ¿por qué hace unos meses tomó estado público las denuncias llevadas adelante por varias mujeres contra un funcionario municipal? Esta filtración decantó en que denuncias que iban a ser presentadas, teniendo fecha y hora para ser recibidas por el órgano, no se hicieran por miedo a quedar expuestas”.

Asimismo el extenso comunicado de ATE Gualeguaychú remarcó que “muchas tienen una situación de precariedad contractual lo que tiene un peso particular y se pone en la balanza a la hora de denunciar situaciones de violencia de género, hecho reconocido por el Ejecutivo en la reunión a la que fuimos convocados”.

Entonces, explicaron que “no solo se reconocen las situaciones de violencia de género o que menos del 50 por ciento del personal municipal ha sido capacitación con la Ley Micaela, sino que incluso se acordó trabajar “de manera articulada y mancomunada” en estrategias para erradicar la violencia, situación que el funcionario mencionado desmiente públicamente un día después en una nota a un medio de comunicación local”.

Luego recuerdan que “no es fácil denunciar cuando se es violentada y/o abusada, sería interesante que él [por el Director de Personal]pueda responder porque las compañeras se han acercado a los gremios u otras compañeras empoderadas a contarles lo que viven y no se han acercado al órgano”.

Para concluir, desde ATE Gualeguaychú indicaron que van “a acompañar los legítimos reclamos de las compañeras, haciéndonos cargo de la parte que nos toca en formación e implementación de la Ley Micaela, en la creación de la Secretaria de Genero y Diversidad y garantizando la paridad en las listas de cara al próximo proceso eleccionario”.

Finalizan diciendo que “esperamos del Ejecutivo municipal algo más que solo declaraciones de buena voluntad y que tome acciones concretas y diligentes ante las denuncias presentadas y en propiciar ambientes sanos y libres de violencias” para cada agente de la Municipalidad.