Atlético debuta en el Regional Amateur ante San Jorge: Hoy en el Plazaola

El partido se jugará desde las 17:00 en el Simón Luciano Plazaola del barrio San Isidro, con el arbitraje de una terna de Gualeguaychú.

Vuelve a rodar una pelota especial hoy en el Simón Luciano Plazaola. Es que desde las 17 y en su cancha, Atlético Uruguay volverá a jugar en el Torneo Regional Federal Amateur, torneo el que estaba jugando en la edición 2019/2020 y frenó la pandemia cuando el equipo uruguayense había superado la primera fase y, en la segunda, ya había ganado el primer partido en carácter de visitante. Después, cuando se decidió retomar la competencia, desde la dirigencia del Decano, como muchas más, se optó por renunciar a jugar ya que tenía los planteles desarmados. Eso es historia, hoy es el día de la vuelta y será San Jorge de Villa Elisa el rival que los Decanos tendrán enfrente.

Para este torneo la dupla técnica Demus-Tonelotto contará casi con el mismo equipo con el que afrontaba aquella edición 2019/2020 a excepción de Mariano Torresi quien se fue a vivir a Mendoza y a la espera de que el ‘Colo’ Octavio Blanchet y Federico Leonetti puedan sumarse una vez que Depro finalice su labor en el actual Torneo Federal A.

No han sido mucho los refuerzos que pudieron sumarse; se está a la espera de la Lista de Buena Fe por lo que sólo se puede asegurar la presencia de Lautaro Quitet, el delantero que jugara para Parque Sur y que, como muchos jugadores de la zona, su pase pertenece a Gimnasia al igual que Oscar Solano. El ‘Pola’ es otro de los refuerzos.

Después hay otros jugadores entrenando con el plantel pero, a ciencias ciertas, no sabemos si sus pases han sido aceptados dado que no se no entregó la lista de Buena Fe. Por lo pronto el equipo para el debut estaría conformado por los jugadores que están jugando el Torneo Único; es decir que el Decano formaría ante San Jorge con: Rubén Carrizo; Jona Valle, Toto Blanc, Nicolás Gómez y Mariano Albornoz; Mosca, Acuña, Suárez y Heredia; Sergio Umpiérrez y Joaquín Rodríguez.

De todas formas este equipo recién se confirmará horas antes del inicio del partido pero no se esperan sorpresas en torno al mismo.

Arbitros

En el debut en la Zona 3 de la Región Litoral Sur Atlético Uruguay será local, en el «Simón Luciano Plazaola», de San Jorge de Villa Elisa, uno de los tres representantes de la Liga Departamental de Colón que integran esta zona. Los otros son Sauce de Colón y el Deportivo Achirense, que se enfrentarán en el otro encuentro.

El partido de nuestra ciudad será arbitrado por una terna de Gualeguaychú que encabezará Brian Páez, con Darío Avalos y Víctor Juntos como asistentes.

En tanto Fabián Ezequiel Pérez, de nuestra Liga, arbitrará Sauce-Achirense; será acompañado por Alberto Exequiel Nievas, también de nuestra ciudad y el paranaense Victor Hugo Schneider.

El Programa



El programa que tendrá la Zona 3 de la Región Litoral Sur para su primera fecha, será el siguiente:

– Cancha: estadio «Simón Luciano Plazaola»

17:00: Atlético Uruguay vs. San Jorge (VIlla Elisa)

Árbitro: Brian Páez (Gualeguaychú).

Asistentes: Darío Avalos y Víctor Juntos (Guaeguaychú).

– Cancha: Sauce

20:00: Atlético Sauce vs. Deportivo Achirense.

Árbitro: Fabián Ezequiel Pérez (C. del Uruguay).