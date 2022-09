Atlético organiza su Maratón Aniversario

El próximo domingo, 25 de septiembre, se correrá la Maratón Aniversario organizada por el Club Atlético Uruguay, es la Segunda Edición que lleva a cabo la institución.

La largada está prevista para las 10:00 horas en la sede decana, en calle Justo José de Urquiza 1130. La carrera corresponde a la 5ta fecha del Circuito de Maratones 2022 y los kilómetros a disputar son – 1 km kids (hasta 12 años). 4 km juveniles (entre 13 y 17 años). 4 km participativa (mayores de 18 años) y como última opción, 8 km competitiva (mayores de 18 años). En todas las distancias se entrega Dorsal con Chip para que el tiempo sea tomado de manera correcta.

Las inscripciones se realizan en www.cronofrancolini.com.ar/maratoncau.html y el Club informa que con el pago de la inscripción, todos se llevarán de regalo una remera de la maratón.

Además, como en cada maratón se toman los siguientes recaudos para los inscriptos, el día del evento los participantes deberán exhibir el número de corredor en el frente de la remera. Es obligatorio durante toda la competencia, el mismo debe estar colocado únicamente en el pecho. El dorsal es único, personal e intransferible. No uses una bolsa, el dorsal no se arruina con el agua o transpiración. No lo cubras con prendas de vestir. No lo uses en cinturones de hidratación o porta dorsales. Al cruzar el arco de llegada, no cubras el número de corredor al apagar tu reloj.

Asimismo, la clasificación estará disponible una vez culminada la prueba, en el lugar de realización del evento y será publicada desde ese mismo día de la competencia en horas de la tarde. Para la clasificación se usará un sistema automático de cronometraje.