Atlético Tucumán derrotó a Independiente y quedó como único puntero

El Decano venció al Rojo 1-0 con gol de Augusto Lotti, a los 50 segundos de juego, y lidera en soledad el torneo.

El primer tiempo comenzó con todo: a los 50 segundos de juego, Ramiro Ruiz Rodríguez picó por derecha, levantó la cabeza y metió un centro rasante. Augusto Lotti anticipó a todos los defensores de Independiente, y antes del primer minuto puso el 1-0 para Atlético Tucumán. Después del gol, el Rojo reaccionó pero no pudo lastimar con claridad al arco defendido por Carlos Lampe.

En el complemento, Independiente cambió la cara y salió decidido a empatar el encuentro lo antes posible, pero estuvo muy impreciso en los metros finales. Por su parte, el Decano optó por esperar en su campo y salir rápido de contraataque. Más allá de algunas aproximaciones del Rojo, Atlético controló el partido y estuvo más cerca del 2-0 que del 1-1.

Con este resultado, Independiente quedó con 8 puntos, en el puesto 24° de la Liga Profesional 2022. Por su parte, Atlético Tucumán llegó a las 22 unidades y lidera en soledad la punta del campeonato. Podrá ser alcanzado por Argentinos Juniors, que jugará mañana frente a Banfield.

El clima en Independiente está cada vez más caldeado, y Claudio Graf podría dejar su cargo como DT del primer equipo en los próximos días. Además, la continuidad de Daniel ‘Rolfi’ Montenegro también pende de un hilo, y podría pegar el portazo esta semana.

En cuanto a lo institucional, el próximo miércoles sería el día en que se oficialice la fecha de las elecciones presidenciales del club. Hugo Moyano va a decidir si se presenta o no. En caso de que haya oficialismo, él no va a presidirlo.