ATP Dubai: Djokovic ganó en la vuelta tras el escándalo en Australia

El número 1 del mundo volvió con victoria: superó por doble 6-3 al italiano Lorenzo Musetti y se metió en los octavos del certamen que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. El serbio no jugaba un partido oficial desde el 3 de diciembre por la Copa Davis.

El serbio Novak Djokovic regresó al circuito después del escándalo que se vivió en Australia y lo hizo con un triunfo: fue 6-3 y 6-3 ante Lorenzo Musetti en la primera ronda del ATP 500 de Dubai.

En una hora y trece minutos, el número uno del mundo mostró su mejor versión y eliminó al joven italiano, ubicado en el puesto N.º 58 del ranking con tan solo 19 años. El serbio se medirá en octavos ante el ganador del duelo entre Karen Khachanov y Alex De Miñaur.

Fue el primer encuentro de Nole en el 2022, luego del conflicto ocurrido en el país oceánico durante el mes de enero. Su último partido había sido en diciembre de 2021 jugando la Copa Davis para Serbia.

Culminado su partido ante Musetti, Djokovic dijo: “No puedo esperar por una mejor recepción. No pude encontrar mejor lugar para empezar mi temporada, muchas gracias por el apoyo y por haberme recibido como ustedes lo hicieron esta noche en la cancha. Estoy satisfecho, después de no jugar durante casi tres meses. Hubo un momento de algunos errores no forzados, pero es normal esperar eso”.