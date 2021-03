Aulas burbuja, jornadas de 4 horas y protocolo Covid: así será la vuelta al aula

En Entre Ríos este lunes retoman la presencialidad alrededor de 470 escuelas de gestión privada. En los ingresos y egresos se evitará la aglomeración. Cómo será el protocolo que se implementará para el retorno a las aulas.

Las escuelas de gestión privada en la provincia en Entre Ríos volverán este lunes a la actividad presencial en un escenario con nuevas reglas de convivencia y de cuidado para evitar los contagios de coronavirus. Será un regreso diferente y atípico, después de casi un año sin actividad áulica, algo que planteará un verdadero desafío para docentes, alumnos y familias.

Según cifras oficiales son aproximadamente 470 las instituciones que funcionan bajo este régimen en Entre Ríos y alrededor de 11.000 los alumnos que asisten. Los hábitos que regían la actividad escolar deberán cambiarse para siempre, porque según el Protocolo Marco elaborado por el Consejo General de Educación (CGE) el uso del tapabocas será permanente dentro de la institución y el respeto de la distancia de entre 1,5 metros y 2 metros.

En la normativa también se estableció que la actividad diaria será de hasta cuatro horas, con ingresos y egresos escalonados para los diferentes niveles y modalidades de la educación obligatoria. En escuelas de la órbita privada se informó que en el ingreso se tomará la temperatura a alumnos, docentes y no docentes, y se garantizará la higiene de manos con alcohol en gel. También se deberá cumplir con la correcta ventilación de los espacios compartidos. “Las escuelas están trabajando y preocupadas por brindarles a nuestros alumnos y docentes el mayor cuidado posible. Necesitamos del compromiso de las familias. Estamos limitados porque la vida de nuestros alumnos y docentes no transcurre solamente las tres o cuatro horas que estén en la institución. Somos parte de un grupo de personas que tiene vida fuera de la escuela y contacto con otras personas. Parece que el virus no está, pero el virus está todavía, no se fue. Esto tiene que ser un compromiso de todos”, dijo a Uno la presidenta de la Asociación de Establecimientos Privados de Educación de Entre Ríos (Aepeer), Sonia Auch.

La contadora pública se refirió a la importancia de poder vacunar al personal docente y así poder limitar el riesgo de contagio en el ámbito escolar. En este sentido la profesional sostuvo que “van a estar en contacto directo con alumnos y son niños que no siempre manifiestan síntomas. Ahí también está el compromiso de la familia; si un papá se siente con síntomas, tenés que ir al médico o si da positivo debe avisar porque es posible que el hijo también. No hay que dejarlo pasar”.

Protocolo Covid

Si se detecta a un niño o un docente que haya tenido contacto estrecho con un caso positivo el protocolo prevé que se aísle a todo el curso. Y en el caso de que el alumno sea diagnosticado con Covid-19, se determina una suspensión de actividades y la desinfección de las instalaciones. Además se debe informar al sistema de salud para realizar un seguimiento. “Esto es prueba y error, la palabra error no nos gusta. No debemos cometer errores, pero cuando uno maneja estas variables, es siempre acompañando o rectificando aquellos desvíos. Apelamos a que no haya contagios dentro de la escuela. Transmitimos la tranquilidad y la responsabilidad que tenemos como instituciones”, planteó Auch.

Reencuentro

Poder recuperar el vínculo y la interacción en el aula con los cuidados necesarios, se impone como una necesidad, señaló la responsable de Aepeer. “Estamos felices de poder volver a vernos. Era muy raro encontrarnos en estos días institucionales y muy raro estar sentados tan separados unos de otros. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto de no estar tan cerca”, subrayó.

En cuanto a los horarios de ingreso y egreso a los establecimientos, Auch aportó: “Lo que dice la normativa es que los niños no pueden estar más de cuatro horas en la escuela. Es para avanzar en algunos contenidos presenciales y los vínculos que se tienen que reforzar. Los ingresos y egresos cada institución los organiza de manera de evitar aglomeraciones. Hay colegios que están pensando en ingresos escalonados en los distintos niveles. No es solamente responsabilidad de las instituciones, también las familias deben poner cuidado en eso”.

Expectativas

La Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina, delegación Entre Ríos (Faera), también se pronunció respecto del inminente inicio de la presencialidad en la órbita privada. Nuclea a aquellas escuelas que no pertenecen al Arzobispado de Paraná, pero que son católicas. Aunque también representa a escuelas de Crespo, Diamante, Concordia y Santa Elena. Su responsable en la provincia, Juan Voltarel, se refirió a las expectativas con miras a un año que será pleno de desafíos. “Es poder lograr estar el mayor tiempo posible dentro de los espacios escolares sin perder todo lo trabajado el año pasado. Eso es muy importante, reconocer el trabajo de todos los docentes de gestión privada, pero también de gestión pública, que han sostenido a la educación en un año donde fue todo muy difícil. Se ha trabajado para que hoy se pueda estar en las aulas”, enfatizó.

El abogado indicó que en este contexto se presentarán dificultades, como la posibilidad de garantizar los elementos de higiene a raíz de su elevado costo. “Los docentes han colaborado con recursos para poder volver”, destacó.

Explicó que las familias serán un eje principal dentro del engranaje de esta experiencia, articulando acciones junto a la comunidad educativa. “Si no podemos contar con la familia en el acompañamiento, las escuelas abiertas no van a durar mucho tiempo. En primer lugar debe haber confianza de dialogar con las instituciones para informar cuando alguien tenga síntomas”, argumentó.

En otro orden indicó: “Volver a la escuela no significa que los docentes no sigan trabajando en la virtualidad. Hoy volver a la escuela significa acompañar la virtualidad con presencialidad”. Además recordó que el protocolo prevé un sistema bimodal y la conformación de grupos para evitar contagios.

Bordet ratificó el inicio del ciclo lectivo presencial

En el marco de la visita que realizó a Aldea San Antonio por el 132º aniversario de esa localidad, el gobernador Gustavo Bordet se refirió a la huelga que decidió el gremio Agmer e instó a seguir debatiendo “pero con los niños en la escuela”.

“Después de un año sin presencialidad, los chicos necesitan estar en la escuela. Estamos cumpliendo con un incremento salarial y hemos propuesto seguir conversando para encontrar un punto de acuerdo, al que seguramente vamos a llegar”, dijo el mandatario.

“Mientras hablamos de salarios los chicos tienen que estar en la escuela, necesitan estar con sus pares, confraternizar y tener el espacio de encuentro. Y trabajamos mucho para ello con los protocolos de vuelta a clases y un plan de obras para refaccionar escuelas”, expresó.

En relación a la oferta salarial indicó: “Hemos hecho una propuesta de aumento que para el salario inicial es del 36%, incluyendo la suma fija que se comenzó a otorgar el año pasado”, sostuvo.