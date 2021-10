Autódromo CDU: El Karting Asfalto (Gchú) llega por primera vez

Ante un gran marco turístico en Concepción del Uruguay, el autódromo local también tiene propuesta de esparcimiento. El Karting Asfalto de Gualeguaychú (KAG) por primera vez será de la partida en nuestro kartódromo.

El Karting Asfalto Gualeguaychú(KAG), la categoría tradicional de la vecina ciudad y que compite habitualmente en circuitos del sur entrerriano, y que incluso ha trascendido fronteras al competir en el vecino país, llega por primera vez al Autódromo Concepción del Uruguay, una novedad para la categoría los pilotos y el trazado uruguayense.

El KAG desembarca desde el sábado hasta el domingo con las categorias 110cc Escuela y Mayores, 150cc A, B, C y Junior. Pero sin dudas la mayor atracción será el el Súper KAG 200cc. Que implementa por primera vez en la provincia estos potentes motores 4 tiempos reuniendo en poco tiempo buen número de máquinas.

El itinerario del fin de semana comprendía pruebas libres para el día sábado de 13 a 18:30 Hs. Mientras que para hoy domingo con la apertura de puertas a las 8:00 AM y tandas desde las 9:00 AM.

Desde la organización anuncian entradas aprecios económicos para presenciar el debut del KAG en nuestro Autódromo.