Autódromo CDU: Este domingo 25 vuelven las pruebas libres

Como se ha vuelto habitual en éste año atípico para el automovilismo, en el Autódromo de Concepción del Uruguay, la actividad no se detiene. Si bien las competencias locales, zonales, provinciales no se han reanudado, las tareas de pruebas y también de mejoras no han encontrado freno en nuestro trazado.



A la inauguración de un circuito de tierra y un óvalo de smiliares características, se han repetido numerosas jornadas de pruebas, como ha de ocurrir este próximo domingo 25.



El turno para pruebas corresponde a las categorías de autos de pista y también habrá actividad para autos de rally en el tramo que presenta una extensión en su recorrido en la parte final.



El inicio de las actividades será a las 10:30 Hs y se extenderá hasta las 18:30 Hs. Aquellos pilotos que deseen inscribirse lo deberán hacer al Whatsapp 3442 – 585677.

Cabe destacar que las pruebas son a puertas cerradas, con tres mecánicos por piloto y respetando el protocolo Covid-19.