Autódromo CDU: Se acerca la segunda fecha de la Competición Especial

Este 9 y 10 de Abril es momento de otra cita con la velocidad, de la mano de Competición Especial. Tras una primera fecha que mostró el gran potencial del Campeonato Río Uruguay Seguros 2022, la categoría se prepara para ir por mucho más.

Con espectáculos parejos en ambas clases; de seguro que Facundo Tamay buscará reivindicarse en la clase 2 tras liderar casi toda la final de la anterior edición que finalmente se llevaba el rendidor Corsa de Gastón Dubois. Habrá que tener en cuenta a quien tempranamente desertaba, Axel Boujón que de solucionar los problemas que lo aquejaron sin lugar a dudas tendrá rol protagónico.

Nada menos que cuatro serán las nuevas apariciones en la clase más multimarca de la provincia. Dos de las cuales tienen que ver con el ahora convertido jefe de equipo, Franco Bonasegla. Que suma a su estructura a Tobías Ronconi; Ex 125cc Internacional con Fiat Uno y el regreso al automovilismo de Sebastián Rougier, con nada más y nada menos que un Ford Ka Viral debutando como modelo en la categoría.

Las otras dos incorporaciones tienen que ver con el regreso de Ricardo Garnier tras destruir en un aparatoso vuelco su Fiat Uno, hace la vuelta con Chevrolet Corsa, en tanto que el local Fede Colombo ya está listo para el regreso con el VW Gol.

Clase 1: Una primera fecha que comenzaba apacible, fue subiendo de ritmo y terminó con un final con golpe de escena incluido, dejando como ganador al piloto de Villaguay Martín Solari, que ya acredita la victoria habilitante para ¿porque no? pensar en el título. Movieron bien desde el inicio Vittorio Herbel y Los ex campeones Cristian Conte y Alejandro Cisneros.

Por primera vez la divisional Seniors no es dominada por Fabián Conte, si no que Armando Cleppe buscará agrandar la por ahora discreta diferencia sobre el resto

El público disfrutará en el patio de boxes de la cumbia del grupo La Aplanadora a las 19 hs del sábado. Como siempre habrá cantina en boxes, servicio de baños con ducha y el sector público también habilitado con sus respectivos sanitarios.

Los Ingresos tendrán el costo de $800 mayores; $200 vehículos y $100 menores.-

Con distintas coberturas radiales desde el autódromo y la televisación en vivo por You Tube y el canal de cable AET.