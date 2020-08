Autódromo: El agradecimiento para el esfuerzo de todos

Autódromo Concepción Del Uruguay no es ajeno a la complicada situación que impone la pandemia Covid-19. Desde la presna de la Comisión Autódromo nos hacen llegar un sentido agradecimiento para los piltoso de todas las categorías que participan de las pruebas.

El Autódromo CDU agradece a los pilotos por su apoyo.





Al ser un organismo que se autosustenta depende de los ingresos de cada evento que se realiza. Hoy con toda la actividad tanto nacional como provincial detenida, la situación económica de la institución es alarmante.

Por eso creemos conveniente saludar y agradecer a los pilotos y equipos que con su auto, karting o moto realizando un gran esfuerzo nos acompañan desde la apertura para pruebas entendiendo que en el importe de la inscripción se incluye seguros y atención de ambulancia.

Reconociendo el ejemplar acatamiento de los protocolos de sanidad que nos permiten volver a repetir estas jornadas.



Poniendo su presente no solo desarrollan sus máquinas y se preparan físicamente, si no que también con su inscripción podemos mantener vigente el gran predio de 90 hectáreas y trabajar no solo en el nuevo motódromo, a su vez en todas las áreas y continuar nuestros planes para seguir atrayendo categorías de afuera y al mismo tiempo hacer más grande a nuestra Competición Especial 850.