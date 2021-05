Autovía Artigas: Una falla mecánica provocó el despiste de un camión con acoplado

Personal policial del Puesto Caminero Mabragaña, tomó intervención en un siniestro vial ocurrido alrededor de las 20:30, en el kilómetro 173 de la Autovía Gervasio Artigas.

El incidente se produjo cuando por causas que se trataban de determinar, se despistó un camión marca Volvo, dominio JZD I480, con acoplado que terminó detenido en la cuenca entre ambos carriles.

Entrevistado por personal policial, el conductor y único ocupante del camión, con domicilio en Paso de los Libres, Corrientes, dijo que transitaba de sur a norte, cuando detuvo su marcha y descendió del camión, dejándolo estacionado en la banquina, para ir caminando a comprar a una estación de servicio. La sorpresa fue cuando regresó, ya que su transporte se había desplazado solo, atravesando la calzada para quedar entre ambas vías.

Afortunadamente en ese momento no pasaba otro vehículo, por lo que no hubo que lamentar un siniestro mayor ni personas lesionadas, destacándose que el camión no obstruyó la circulación.

Tras lo sucedido intervinieron además en el lugar, efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San José que colaboraron con la iluminación de la zona y los trabajos para remover el vehículo, interviniendo además Gendarmería y Caminos del Río Uruguay.