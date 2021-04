Avanza el proyecto para implementar lenguaje no sexista en municipio entrerriano

El bloque PJ-Creer mantuvo una reunión con el Ejecutivo municipal para seguir consolidando la iniciativa que sienta postura sobre ciertas formas de lenguaje que invisibilizan a la diversidad de géneros existentes.



“Sin dudas, las cuestiones de género y diversidad tienen un lugar prioritario en la agenda política actual. La creación, por primera vez en la historia, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, es muestra de ello. Y el Concejo Deliberante de Gualeguaychú no es ajeno a esto”, sostuvieron desde el Municipio de Gualeguaychú.

En este marco, el Concejo Deliberante creó la Comisión de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual y también aprobó el Cupo Laboral Trans, la Ley Micaela en el Deporte y el “Protocolo de acción para situaciones de violencia y discriminación por cuestiones de género” en el ámbito de la Municipalidad.

“La invisibilización de las mujeres y las disidencias todavía es enorme, y el lenguaje juega un papel clave en ese sentido. Sencillamente, porque lo que no se nombra, no existe. Es por ello que resulta de vital importancia avanzar en el proyecto que determina la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito de la Municipalidad de Gualeguaychú”, agregaron.

Para seguir avanzando en este sentido, las concejalas Andrea Noguera, Selva Chesini, Sofía Ghiglione, y el concejal Hernán Ayala, recibieron al director de Legal y Técnica, Martín Britos, a la subdirectora Florencia Noguera, y al director de Derechos Humanos, Matías Ayastuy.

“Sabemos que es un camino largo el que tenemos por delante, porque las formas de violencia están muy enquistadas y naturalizadas en nuestra sociedad. Pero entendemos que, como Estado, tenemos la responsabilidad de abordar el tema en sus múltiples dimensiones, y el lenguaje y la forma como comunicamos es, sin dudas, una de ellas”, manifestaron desde el bloque PJ-Creer.