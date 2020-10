Se diagnosticaron 16 casos positivos y hay 74 pacientes con la enfermedad activa en la ciudad

El área de Vigilancia Epidemiológica, confirmó que este miércoles en Entre Ríos se registraron 316 nuevos casos de coronavirus, en una jornada con récord de contagios que llevó a superar los 10.000 casos acumulados. En nuestra ciudad también hubo récord: 16 contagios confirmados anoche.

Tal como se esperaba, el número de contagios de Coronavirus aumenta en Concepción del Uruguay, esto tiene que ver con que durante el fin de semana se tomaron varias muestras (cerca de 60) pero no se habían procesado en el laboratorio hasta que esto ocurrió entre ayer y el martes. Lo cierto es que el número que se informó anoche marca otro récord: 22 casos positivos en el Departamento Uruguay, de los cuales 16 son de Concepción del Uruguay, y los otros seis de Basavilbaso.

Lo que ocurre en Basavilbaso, tiene una cierta ventaja, y es que la totalidad de los casos detectados están relacionados con casos positivos anteriores, es decir, que tienen un nexo epidemiológico claro.

Lamentablemente esto no ocurre en todos los casos confirmados de nuestra ciudad, donde comenzaron a aparecer más frecuentemente casos que no tienen ese nexo epidemiológico. Es decir, no estuvieron en contacto con un caso positivo confirmado, ni tienen antecedentes de haber viajado a lugares con circulación del virus como pueden ser Buenos Aires, Paraná y hasta Gualeguaychú mismo.

Esta situación hace temer que haya personas asintomáticas en la ciudad, que generen contagios sin saberlo. Es decir, que haya circulación del virus en la comunidad. Para ello, recuerdan que se deben sostener las medidas de prevención del Distanciamiento, el lavado de manos, el uso del barbijo y el alcohol en gel, pero insistentemente se vuelve sobre lo mismo: evitar los contactos estrechos.

Con este número, en total en la ciudad se encuentran 74 pacientes con la enfermedad activa, 8 de ellos internados en efectores de salud (3 en el Hospital Urquiza, 1 en Clínica Uruguay y 4 en la Cooperativa Médica, de estos últimos cuatro, dos pacientes con asistencia respiratoria mecánica en condiciones críticas y otros dos con compromiso severo de la enfermedad, internados en el sector Covid, de dicha institución)

Más de 10 mil

en la provincia

Con el elevado número alcanzado durante esta jornada, en la provincia son en total 10.161 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia de coronavirus y la curva continúa en ascenso.

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Entre Ríos, informó que la mayor cantidad de pacientes nuevos reportados en las últimas 24 horas se concentraron nuevamente en Paraná, con 172 en el departamento y 128 en la ciudad capital.

También sumó una importante cantidad de casos Gualeguaychú, con 52 en todo el departamento: 34 en la cabecera departamental y 15 en Larroque.

Otros departamentos que superaron los 10 casos fueron Diamante, Uruguay y Nogoyá.

Decesos

Se registraron en la provincia ocho fallecimientos asociadas a Coronavirus. Uno corresponde a un paciente de 80 años oriundo de Paraná que permanecía internado en el hospital San Martín de la capital provincial. Otros tres decesos son hombres que estaban institucionalizados en el hospital De La Baxada: uno de 78 años oriundo de Crespo; otro de 77 procedente de Cerrito; y el restante de 59 de San Benito.

Por su parte, se informó la muerte de un paciente de 81 años de edad, oriundo de Crespo, que permanecía internado en un establecimiento privado de dicha ciudad.

En tanto, otros dos fallecidos corresponden a una mujer de 79 años oriunda de Santa Anita y un hombre de 69 procedente de Villa Elisa que estaban internados en un efector privado de Concepción del Uruguay (que se informó en la edición de ayer de La Prensa Federal).

Asimismo, se reportó el fallecimiento de un hombre de 74 años oriundo de Gualeguaychú que permanecía internado en el hospital Centenario de la localidad.

De esta manera, son 188 los fallecidos con Covid-19 en la provincia.