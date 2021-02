Bachetti: “que los adultos mayores se queden tranquilos, todos se van a vacunar”

El subsecretario de Redes integradas de Salud, Marcos Bachetti afirmó “que los adultos mayores se queden tranquilos, todos se van a vacunar”. Fue durante la conferencia en la que detallaron las vías para que las personas mayores de 70 años que deseen vacunarse contra el Covid puedan inscribirse.

En ese marco, dieron a conocer que la población a mayor de 70 años en Entre Ríos representa un universo de 120.000 personas. También destacaron el buen avance de la vacunación de los adultos mayores institucionalizados en las 300 residencias geriátricas de la provincia.

“Esto no es una carrera contra el tiempo. No es que el primero que se registre recibirá primero la vacunación. El otorgamiento de los turnos tiene que ver con criterios sanitarios y epidemiológicos”, aclaró la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, durante en la conferencia de prensa.

Además de Bachetti y Escandón, también participó de la comunicación de este lunes el coordinador general de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore, quien detalló los avances en el operativo de vacunación en las residencias geriátricas de Entre Ríos.

Desde el mediodía de este lunes están a disposición los formularios en la página de gobierno: www.entrerios.gov.ar; en la página del Ministerio de Salud: www.entrerios.gov.ar/msalud; y a través de un enlace directo: www.entrerios.gov.ar/vacunate. También la provincia puso a disposición la línea telefónica 0800-888-8228 que atenderá de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

“En lo que va del inicio de la campaña, ya se han vacunado más de 15.000 entrerrianos con la primera dosis; y, si sumamos a quienes ya accedieron a la segunda, hemos aplicado más de 23.000 dosis”, confirmó Bachetti durante la conferencia.

Además explicó que “hasta el momento hemos recibido dos tipos de vacunas distintas: la de la Federación Rusa del Instituto Gamaleya, Sputnik V; y el sábado el primer envío de la vacuna Covishield, proveniente desde la India, que es el mismo principio activo de AstraZeneca”.

“Es importante destacar que tienen distintas características porque la Sputnik requiere de un almacenamiento y una logística de distribución a menos 20 grados, pero la otra precisa de una temperatura de heladera de 2 a 8 grados. Eso hace que la estrategia, también para el uso de esta vacuna, cambie y nos complemente en todo el territorio de la provincia lo que venimos haciendo”, indicó el funcionario de Salud.

En cuanto al registro para mayores de 70 años no institucionalizados, Bachetti afirmó: “Para poder avanzar en la inmunización de ese grupo priorizado, presentamos esta herramienta que va a servir para el registro de la voluntad de vacunarse. Nosotros tenemos bases de datos bastante completas de toda la provincia, pero una cosa es tener el registro de cuántos adultos mayores de 60 o 70 años tiene la provincia y otro muy distinto es tener también la voluntad de esas personas de vacunarse”.

“De esta manera, el proceso es más simple para poder ir planificando los turnos o las notificaciones para irse a vacunar en cada localidad dependiendo, por supuesto, de la entrada de dosis disponibles”, indicó Bachetti.

“Esto es importante aclararlo porque esta herramienta no va a dar un turno automáticamente, sino que permite ordenar la cantidad de personas y, a medida que recibamos las dosis, ir notificándolas para que se acerquen a su centro de vacunación que le corresponda. Es decir, inscribirse primero no significa vacunarse primero. Hay distintas variables en las cuales estamos trabajando, como la edad, la localidad de residencia y el tipo de vacuna”, aclaró.

Por otra parte, Bachetti recordó que “en la estrategia también se incluye el 0800-888-8228, y la posibilidad de consultar o inscribirse en el centro de salud más cercano. Brindamos varias vías para poder tener el registro cuanto antes actualizado y disponible”.

Por último, explicó que “la vacunación es escalonada, depende de la disponibilidad de dosis”, y que “estamos haciendo un fuerte esfuerzo a la hora de garantizar que los adultos mayores estén vacunados antes del invierno”.

Datos para el registro

A su turno, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, informó que se diseñaron “una serie de herramientas con las cuales se pueda llegar de forma lo más sencilla y rápida posible a cada uno de los adultos mayores de nuestra provincia, en este caso que es el próximo y primer grupo que comienza a registrar la voluntad”.

La funcionaria precisó que se contará con un formulario de registración web que fue desarrollado por Jefatura de Gabinete de Nación y que utilizan otras provincias también en el marco del proceso de registración.

“Estará a partir del mediodía (del lunes) en la página de gobierno www.entrerios.gov.ar; en la página del Ministerio de Salud www.entrerios.gov.ar/msalud y a través de un enlace directo www.entrerios.gov.ar/vacunate. En cualquiera de esos medios, además de la página www.argentina.gov.ar, podrán ingresar para cargar los datos que requiera el formulario”.

En esa línea, Escandón subrayó que a través del 0800 888 8228 “no solo vamos a evacuar consultas sino también ayudar a aquellos adultos mayores que no puedan cargar el formulario por diferentes motivos”, y destacó que además podrán “acercarse a los hospitales y centros de salud para que puedan ayudarlos con la carga y la registración”.

En cuanto a los datos a consignar, explicitó que “es muy importante que la persona tanto al momento de llamar a la línea telefónica como en el registro en el formulario tenga en su mano el DNI. Se le pedirá una serie de datos personales como nombre y apellido, número DNI, fecha de nacimiento e información de contacto que es fundamental para que después se pueda notificar el día, lugar y horario de vacunación, como son número de teléfono y correo electrónico. También hay datos sobre domicilio y sobre las condiciones de salud. Lo que se consigna en el formulario tiene carácter de declaración jurada, y puede completarlo tanto el adulto mayor de 70 años o cualquier familiar”, aclaró.

Párrafo aparte dedicó la funcionaria a la notificación. “Se notificará a través de las definiciones epidemiológicas del Ministerio de Salud y llegarán a través del correo electrónico, la aplicación Cuidar, aquellos que lo tengan descargada, y comunicación telefónica en el caso que sea necesario”, detalló.

“Esto no es una carrera contra el tiempo. No es que el primero que se registre recibirá primero la vacunación. El otorgamiento de los turnos tiene que ver con criterios sanitarios y epidemiológicos. Se espera una población aproximadamente de 120.000 personas que se registren por todos estos medios, y por eso es posible que en el marco de esta primera semana de registración, y así como ha pasado en otras provincias o en Ciudad de Buenos Aires, puedan encontrar la línea del 0800 ocupada en varias ocasiones, o alguna dificultad en el acceso a la página. Les pedimos paciencia y que no se preocupen porque la registración de todos nuestros adultos mayores está garantizada por cada uno de los medios que hemos trabajado en conjunto el gobierno de Entre Ríos”, remarcó.

En cuanto a plazo previsto para el registro, Escandón dijo que “la inscripción estará permanentemente habilitada. No tiene una fecha de corte. Todo lo que es la inscripción on line está disponible las 24 horas, y lo que tiene que ver con el asesoramiento o acompañamiento de la inscripción a través del 0800, estará habilitado de lunes a viernes, de 8 a 17 horas”, detalló.