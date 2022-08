Bahillo aseguró que es necesario “reformular el dólar soja”: “La herramienta no fue efectiva”

En el marco del congreso internacional organizado por Coniagro, el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, aseguró este martes que es necesario “reformular” el “dólar soja” ya que no logró el objetivo de aumentar la liquidación de granos.

“La herramienta no fue efectiva ni asertiva, porque la liquidación fue muy poca”, aseguró el funcionario durante su exposición, en la jornada que se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

A finales de julio, el BCRA lanzó el instrumento que permite a los agricultores que liquiden soja antes del 31 de agosto acceder con el 30% del pago recibido por su mercadería en dólares a valor oficial y con el restante 70% a un plazo fijo atado al avance del tipo de cambio, no incentivó una mayor liquidación de divisas.

“Nos piden generar las condiciones. No vamos a negar que necesitamos que el campo liquide”, resaltó Bahillo y añadió: “Las condiciones macro se estabilizaron y hay una previsibilidad que en julio no había, pero no estamos teniendo liquidación. Tenemos que reformular esta herramienta y estamos trabajando”.

En otro segmento de su discurso, también hizo énfasis en la exportación de carne vacuna y consideró que se podrían “revisar los cupos” e “ir administrando permanentemente esta situación de manera quincenal”.

“Hay que administrar las tensiones del crecimiento de manera coyuntural, pero tenemos que seguir creciendo”, postuló.

Se refirió a las retenciones

“No va a ser en el corto sino en el largo plazo. Hay que ir más a gravar la rentabilidad y la cuestión patrimonial. Pasar de un esquema un poco regresivo a uno más progresivo. No es fácil esto”, sostuvo y remarcó que “hay que pensar cómo salir de este sistema”.

“Tenemos los productores más eficientes, las tecnologías y los recursos humanos para resolver los desafíos y cumplir el objetivo de que todos los sectores productivos crezcan. La mejor manera de construir políticas públicas es tener respaldo por parte de los sectores productivos y la sociedad”, destacó.