Basavilbado: Detenido por violar la restricción de acercamiento

Uniformados de Comisaria Basavilbaso fueron alertados mediante un llamado telefónico, donde un joven de 23 años de edad, manifestaba que la ex pareja de su hermana se encontraba en la vivienda existiendo sobre este una orden de restricción vigente en relación a una causa por violencia familiar.

De forma inmediata el personal policial se hace presente en la vivienda, ubicada en calle Los Ceibos al 600 aproximadamente; lugar donde encuentran a la ciudadana de 31 años hablando con su ex pareja, un ciudadano de 36 años. La cual manifestaba que estaba arrepentida y que no quería realizar ningún tipo de denuncia ya que ella habría llamado a su ex pareja.

Lo acontecido es informado a la Fiscalía en Turno a cargo de la Dra. María Becker disponiendo la aprehensión del sujeto y posterior traslado a Alcaldía de Comisaria Primera donde permanecerá alojado por el delito de desobediencia judicial en flagrancia.