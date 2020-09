Basavilbaso : Hombre en estado de ebriedad fue detenido en la vía pública

En horas de la noche del martes un llamado a la Comisaría de Basavilbaso alertó de los disturbios que ocasionaban dos hombres en la vía pública; al llegar una patrulla de la Policía los uniformados advierten sobre la vereda Oeste de calle Podestá entre Sáenz Peña y Urquiza que había una tirada en el suelo, boca arriba, y al pretender identificarlo comienza a proferir insultos y amenazas.

Los esfuerzos de los uniformados para que entendiera que solo pretendían saber si se encontraba en buen estado de salud lograron calmarlo, por el contrario cada vez (según relatan los vecinos) se puso más agresivo y provocador, “milicos putos yo no hice nada, no me voy a ir de acá. Nadie me va llevar menos ustedes…”.

Finalmente, los policías resuelven aprehenderlo -por la supuesta infracción a los Art. 41 y 43 de la Ley orgánica provincial 3815 y modificatorias vigentes- y por la fuerza fue reducido y llevado hasta el móvil con el que fue trasladado, en primera instancia a la sede de la fuerza provincial en la localidad.

Tras, ser examinado por el galeno policial en turno, que dictaminó que el hombre se encontraba bajo efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes, fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.