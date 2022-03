Básquet ARBPR: Se jugó la tercera fecha de las formativas

Pasó el tercer fin de semana de partidos de la Asociación Regional Pancho Ramírez, se jugó el grueso de partido pero aún no concluye la tercera fecha. Por el lado del femenino, el cruce entre CAVE y La Armonía (femenino) se tuvo que suspender debido a la lluvia y la humedad de la cancha. Por otro lado, el juego entre Peñarol y Atlético Tala (masculino) tampoco se disputó. A continuación todos los resultados de la jornada.



FEMENINO:

Rocamora vs Parque Sur (cancha Rocamora), U13: 41 – 49, U15: 32 – 68, U17: 56 – 55, U19: 53 – 37.

Regatas vs Atlético Tala (cancha Regatas): U13: 67 – 40, U17: 79 – 40, U19: 68 – 58.

*Regatas no compite en U15.

CAVE vs La Armonía (cancha CAVE): Suspendido por condiciones climáticas.

MASCULINO

Regatas vs Zaninetti (cancha Regatas), U13: 73 – 79, U15: 60 – 32, U17: 67 – 50, U19: 108 – 27.

Almafuerte vs Rocamora (cancha Almafuerte), U19: 27 – 87. *Almafuerte no compite en U13, U15 y U17.

Peñarol vs Atlético Tala (cancha Peñarol), No se jugó. Libre: Parque Sur.