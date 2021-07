Básquet: Confirmado el inicio de la Liga Provincial de Mayores

La Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER) informó que el próximo viernes 23 de julio dará comienzo la temporada 2021 de la Liga Provincial Masculina de Mayores. El inicio había sido postergado debido a las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Provincial.



Con la habilitación de las competencias en la provincia se fijó fecha de inicio.

El sábado por la mañana se reunieron integrantes del Consejo Directivo de la FBER y el Departamento de Competencia con dirigentes y entrenadores de los clubes participantes para ratificar el compromiso y delinear los últimos detalles de la competencia que se llevará adelante en cumplimiento de todos los protocolos y medidas sanitarias para resguardar la salud de los actores.

Los paranaenses Sionista, Estudiantes y Paracao, Zaninetti de Concepción del Uruguay, Urquiza de Santa Elena y Centro Bancario Gualeguay serán los clubes que intervendrán en el certamen.

La Fase Regular será todos contra todos a dos ruedas, manteniéndose la fixturación de encuentros anteriormente sorteada. Los dos primeros clasificarán directo a semifinales, mientras que en cuartos de final se medirán 3ero vs. 6to. y 4to. vs. 5to en series al mejor de tres encuentros. Luego la definición será llaves de semifinales (al mejor de tres) y final por el título (cinco juegos).

1° FECHA 23/07/2020: Paracao vs. Zaninetti, CAE vs. Urquiza, Bancario vs. Sionista.



