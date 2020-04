Básquet: Fabián Borro salió a disipar los rumores que tomaron fuerza por la tarde

Por la tarde de este sábado circuló la noticia de que las tres principales categorías del básquet llegarían a su fin. La CABB, a través de su presidente Fabián Borro, desmintió esta situación. “Estamos esperando un informe final”, dijo el dirigente.

A casi un mes del anuncio del gobierno nacional del aislamiento social obligatorio que fue prorrogado ya en dos oportunidades (finalizaría el 26 de abril), los rumores acerca de las competencias en diversos deportes continúan. En este caso, fue turno del básquet.

Este sábado por la tarde, un rumor en las redes sociales fue tomando fuerza y hablaba de la finalización de todas las competiciones que se encontraban en marcha hasta este momento: Liga Nacional, Liga Argentina y Torneo Federal.

Según una publicación, realizada por Miguel Ángel Zárate en Facebook, los contratos de los jugadores serían abonados hasta el 31 de marzo, debido a la situación excepcional provocada por la pandemia del coronavirus (covid-19). Sin embargo, fue rápidamente desmentido.

A través de diversos medios (entre ellos Básquet Plus, el cual citamos) el presidente de la Confederación Argentina de Básquet (CABB), Fabián Borro, indicó: “Estamos esperando un informe final de Diego Grippo y luego evaluaremos qué decisión tomar, pero sea cual sea la decisión, va a ser conjunta entre CABB, AdC y Asociación de Jugadores, porque es a lo que nos comprometimos con Michael Stura” (Stura es el titular de la AdJ).

Este comentario fue precedido de una aclaración de Borro, que indicó que la pasada semana se realizó una reunión con clubes del Federal y del Consejo Asesor. Además remarcó que este sábado se reunió la Comisión Directiva de la CABB y durante la semana se reunirán con clubes de Liga Argentina y Liga A. Todo esto para aclarar que aún no hay determinaciones.

“No está terminado el tema, ni definido. Estamos evaluando todas las opciones. No hay libre circulación, con lo cual no es una decisión sencilla como para que un irresponsable ande tirando rumores”, remarcó respecto a la publicación que circuló este sábado por la tarde. “La realidad es que estamos evaluando las cosas todo el tiempo”, cerró.

A la espera de una decisión están los diversos clubes entrerrianos comprometidos en esas tres categorías: Estudiantes (Liga Nacional); Echagüe, Rocamora, Parque Sur y Central Entrerriano (Liga Argentina); Olimpia, Regatas, San José, Capuchinos, Ferro, Sportivo Peñarol, Atlético Tala, BH, Neptunia y La Unión (Federal).