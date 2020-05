Básquet Nacional: Las alternativas que se evalúan para las Ligas en el futuro

La suspensión de las distintas categorías de ascenso del básquet nacional, como la Liga Nacional, la Argentina y el Torneo Federal, ha sido un golpe en lo deportivo y también en lo económico. Desde hace algunas semanas dirigentes y allegados han decidido trabajar propuestas para la salida de la crisis en varios clubes de todo el país.



Una de las tantas ideas que van tomando fuerza es hacer un torneo corto de pretemporada al estilo la Copa Argentina*(2002/2010) donde se cruzarían equipos de las ligas mas importantes del país. Habría varias propuestas de formatos, como partidos de ida y vuelta por llaves o al mejor de tres juegos, división por zonas y luego play offs ventaja deportiva para los mejores clasificados. La idea de sectorizar por zonas, sería para alivianar gastos de viajes y alojamientos que conllevan las giras.

De éste torneo formarían parte los equipos de la Liga Nacional, Liga Argentina y quizá algunos del Torneo Federal en principio pero las dificultades económicas son las principales y las que se deberán sortear.

Los derechos de televisación podrían ser fundamentales para solventar los gastos, teniendo en cuenta los viajes y costos de los planteles. Además el calendario de las competencias sería otro aspecto a tener en cuenta para el desarrollo de la misma.



Aún no hay nada concreto para el regreso de la Copa Argentina, falta mucho camino por recorrer pero quizás en un futuro no tan lejano podremos, contar con los equipos locales como Rocamora, Parque Sur y porque no Regatas Uruguay, enfrentándose entre sí o ante equipos como Estudiantes de Concordia y Regatas Corrientes en nuestra ciudad.



*En el pasado mas precisamente del 2002 al 2010 se jugaron 9 ediciones con diferentes formatos, donde participaban equipos de la Liga Nacional y el por entonces TNA. Era considerado un torneo de pretemporada y se disputaba princiapalmente en septiembre.